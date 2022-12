Gros revirement de situation dans le dossier Carlos Correa

Ce n’est pas avec les Giants de San Francisco que le joueur d’arrêt-court Carlos Correa poursuivra sa carrière, mais plutôt avec les Mets de New York.

L’athlète étoile a accepté un contrat de 12 ans et de 315 millions $ avec cette organisation, d’après le quotidien «New York Post». Conséquemment, les Mets devront composer avec une masse salariale supérieure à 380 millions $, eux qui ont récemment acquis le lanceur Justin Verlander. Étant donné qu’ils dépassent largement le plafond en vigueur dans le baseball majeur, ils devront payer une taxe punitive d’environ 110 millions $.

Pourtant, Correa s’était auparavant entendu avec les Giants pour 13 ans et 350 millions $. La formation californienne devait d’ailleurs le présenter aux médias, mardi, mais un écueil relatif aux examens physiques obligatoires a compromis le pacte conclu entre les deux parties. Le journal a rapporté que des divergences d’opinions ont fait échouer l’entente et que les résultats ne concernent pas les ennuis dorsaux ayant ennuyé l’athlète de 28 ans plus tôt dans sa carrière.

«Cette embauche fait réellement une grosse différence. Je considérais que notre groupe d’artilleurs était à point, mais qu’il nous fallait un frappeur de plus. Cela nous place au-dessus de la mêlée», a déclaré à la même source le propriétaire des Mets, Steve Cohen.

En 2022, Correa a maintenu une moyenne au bâton de ,291 avec les Twins, totalisant 22 circuits et 64 points produits. Il était devenu joueur autonome après la saison 2021 et a signé avec la formation du Minnesota, mais il a utilisé son option de résiliation de contrat après un an afin de tester à nouveau le marché. Ayant gagné la Série mondiale avec les Astros de Houston en 2017, il a été choisi la recrue de l’année 2015 dans la Ligue américaine.