Encore un imprévu pour Oscar Rivas

Le boxeur Oscar Rivas devra renoncer à son combat du 14 janvier contre Efe Ajagba, car il a subi une blessure à un œil au cours d’un entraînement dans le ring.

Son promoteur Yvon Michel a confirmé le tout à l’Agence QMI, mercredi après-midi, précisant que le champion des poids super-lourds-légers du World Boxing Council (WBC) avait été blessé pendant une séance de «sparring». Les médecins ont interdit au pugiliste d’enfiler les gants dans de telles conditions pour le moment.

Sans dévoiler la nature de la blessure, le patron du Groupe Yvon Michel (GYM) a fait savoir que Rivas a mal accueilli la nouvelle.

«On m’a dit qu’il ne pourra probablement pas boxer au mois de mars non plus, a-t-il fait savoir. C’est arrivé samedi, et son entraîneur, Marc Ramsay, m’a aussitôt appelé pour me dire qu’il avait été obligé de mettre fin à l’entraînement après trois rounds. [...] Son ophtalmologiste lui a dit immédiatement, après le premier examen, que c’était impossible qu’il puisse boxer le 14 janvier. Je suis surpris, on ne s’attendait pas à ça.»

«Oscar a été malchanceux plusieurs fois dans sa carrière, a poursuivi Yvon Michel. On est extrêmement déçu pour lui. Ça allait bien à l’entraînement. Il est dévasté. [...] Je pense qu’il va y devoir subir une petite opération au laser avant de voir comment il va récupérer par la suite.»

Rivas (28-1-0, 19 K.-O.) devait croiser le fer avec Ajagba (16-1-0, 13 K.-O.) devant les caméras du réseau ESPN à Verona, dans l’État de New York. Le protégé de GYM n’a pas livré de combat depuis l’acquisition de son titre WBC en octobre 2021. Après sa conquête de la ceinture, il a été opéré à la main gauche et a vécu le deuil de sa sœur Angie, décédée des suites d’une thrombose en juin.

Puis, le projet d’un affrontement en Colombie contre l’aspirant obligatoire au titre, Lukasz Rozanski, est tombé à l’eau en raison d’une mésentente avec un copromoteur local qui aurait possiblement fraudé GYM, d’après les informations rapportées par «Le Journal de Montréal».