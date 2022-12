Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 21 décembre qui en valent le détour.

Hockey : Devils de New Jersey c. Panthers de la Floride

Les Devils (21-8-2) connaissent des moments plutôt difficiles par les temps qui courent. Après avoir flotté plusieurs semaines sur une séquence de 13 victoires consécutives qui a pris fin le 23 novembre dernier, ils se sont butés à un mur. Depuis, la formation de Lindy Ruff possède une fiche de 8-6-2. Les Jack Hughes, Jesper Bratt, Nico Hischier et Dougie Hamilton cherchent donc un moyen de ramener le bateau sur la terre ferme et peut-être qu’un match revanche contre les Panthers sera la solution, alors que les Devils ont perdu 4-2 dimanche dernier contre cette même équipe. La cote est très bonne et c’est un bon moment pour croire à la relance de cette formation qui compte sur deux trios et une très bonne défensive. Hughes et Bratt ont respectivement 36 et 30 points en 31 matchs.

Prédiction : Victoire des Devils – 2,15

Basketball : Raptors de Toronto c. Knicks de New York

Il est temps que les Raptors gagnent. L’équipe de Nick Nurse est sur une séquence de six défaites consécutives, dont plusieurs revers crève-cœur. Les matchs glissent entre les mains des Torontois en fin de rencontre et il est temps que ça se termine. La formation canadienne visite l’une des équipes de l’heure dans la NBA, alors que les Knicks ont maintenu une fiche de 8-2 dans les dix dernières rencontres et amassé sept victoires consécutives. Si les Raptors peuvent retrouver une constance de la part de ses joueurs étoiles, cette équipe pourra revenir à sa position habituelle. Rien de mieux qu’un match contre une équipe en confiance pour «repartir la machine». Dans le cas contraire, il se peut que ça fasse mal.

Prédiction : Victoire des Raptors – 2,00

Hockey : Canadien de Montréal c. Avalanche du Colorado

Miser sur une victoire contre les Coyotes à Phoenix aura été une décision payante. Maintenant, parier sur une victoire du CH à Denver contre les Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Cale Makar, Devon Toews et Arthuri Lehkonen est une autre paire de manches. Il est donc possible de se tourner vers quelque chose d’un peu moins risqué comme un match offensif. Les gardiens du Canadien ont été plus que généreux dans les dernières semaines. Ce sont 33 buts qui ont été marqués par les adversaires dans les dix derniers matchs. Une équipe comme le Lightning de Tampa Bay, ayant des armes offensives semblables à celle de l’Avalanche, a marqué cinq buts récemment. De leur côté, la saison actuelle a montré que Cole Caufield et Nick Suzuki sont des adversaires redoutables et qu’ils sont capables de changer l’allure d’un match à eux seuls. Nous devrions donc être témoins d’un match explosif dans l’altitude de Denver.

Prédiction : total de buts plus/moins 5,5 – plus de 5,5