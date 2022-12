Makar et le karma de Voracek

C’est très rare, mais Cale Makar n’est pas le premier joueur à avouer à un arbitre qu’un adversaire ne méritait pas une pénalité.

Michel Therrien se souvient très bien que c’est déjà arrivé à Jakub Voracek lorsqu’il était l’adjoint d’Alain Vigneault avec les Flyers de Philadelphie. Il a raconté l’histoire avec humour à l’émission «La Poche bleue le midi», mardi, sur les ondes de TVA Sports.

De son propre chef, Voracek avait affirmé à l’arbitre que Damon Severson ne lui avait pas asséné un coup de bâton au visage comme il le croyait dans un match contre les Devils du New Jersey, le 1er novembre 2019. Therrien et Vigneaut n’en croyaient pas leurs yeux!

«Alain et moi on se regarde et on se dit : "Ben voyons, ça ne se peut pas! Il nous enlève un jeu de puissance, une chance de gagner le match." Mais Voracek c’est un gars assez spécial. Quand il est arrivé au banc, je lui ai demandé : "Qu’est-ce que t’as fait là?" Il m’a dit : "Tu vas voir, on va gagner le match. Tu vas voir que le karma va être de notre côté".»

Et il a eu raison! «Quand on a gagné le match, Voracek m’a dit : "Je te l’avais dit, Mike, que le karma allait être de notre côté parce que j’ai dit la vérité". Je lui ai répondu : "Tant mieux, mais la prochaine fois, je ne suis pas sûr que c’est la bonne chose à faire".

«On en a ri parce qu’on avait gagné. Ça passe toujours mieux quand tu gagnes. Si on avait perdu, le discours aurait été bien différent.»

Voyez dans la vidéo ci-dessus la chronique hebdomadaire de Michel Therrien à «La Poche bleue le midi».