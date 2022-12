Malgré un impressionnant premier match, le Québécois Anthony Richard avait un regret particulier lorsqu'est venu le temps d'analyser sa performance. Son entretien complet avec les médias suite à la rencontre se retrouve en tête de l'article.

Un peu avant la mi-chemin dans le match, le Trifluvien intercepte une rondelle dans l'enclave alors qu'il est placé un peu plus haut que les oreilles des cercles de mise-en-jeu. Pourtant, le meilleur buteur de la Ligue américaine de hockey (LAH) a tenté une passe vers son coéquipier Joel Armia qui se dirigeait vers le poteau opposé plutôt que de tirer. Le gardien des Coyotes, Karel Vejmelka, a bien lu la manœuvre et réussit à s'interposer. Voyez ladite séquence plus bas.

Cette chance ratée avait un goût légèrement plus amer sachant que les Coyotes ont nivelé le pointage moins de 40 secondes plus tard.

Richard choisit de passer au lieu de tirer et les Coyotes s'en sauvent - 19 décembre 2022 -

«J'ai été trop généreux», convient le principal intéressé. «Tu me redonnes cette chance, et 10 fois sur 10, je vais lancer [...] Je n'ai pas regardé mes textos, mais je suis sûr que mon père m'a écrit que j'ai été trop généreux, il me le dit depuis que je suis novice!».

Anthony Richard disputait lundi un troisième match dans le circuit Bettman, mais un premier avec les Canadiens. Il est le troisième Richard de l'histoire à revêtir le bleu-blanc-rouge, les deux premiers étant évidemment Maurice et Henri.

L'ailier de 5 pieds 11 pouces termine la rencontre avec 10 minutes 58 secondes de temps de jeu et deux tirs au but. Globalement, le numéro 90 est satisfait de son match. Un sentiment qui est partagé par son entraîneur.

«[Richard] a été très bon. Son énergie et sa vitesse font en sorte qu'il se démarque. Il couvre énormément de glace, offensivement comme défensivement», mentionne Martin St-Louis dans son point de presse après la victoire.

Point de presse de Martin St-Louis - 19 décembre 2022 -

Des changements en cours de match

D'ailleurs, Richard connaissait un si fort match qu'il a été promu à l'aile du deuxième trio en troisième période. À cet effet, Kirby Dach s'est vu rejoindre Cole Caufield et Nick Suzuki à l'aile de la première unité, alors que Richard prenait place à la gauche de Jonathan Drouin et de Josh Anderson. C'est Juraj Slafkovsky qui a écopé, lui qui connaissait un match difficile et qui termine l'affrontement avec 10:34 de temps de jeu, soit trois minutes de moins que ce qu'il obtenait en moyenne dans les derniers matchs.

Ce n'est pas la première fois que l'on voit Drouin au centre depuis quelques rencontres. «Depuis son retour au jeu, [Jonathan Drouin] nous offre le hockey auquel on s'attend de lui. Il fait très bien au centre», répond St-Louis.

Le troisième centre du tricolore a lui aussi bien fait. Après avoir été atteint au visage par un tir sur réception de Nick Suzuki en première période, Christian Dvorak est revenu dans le match. Tôt en deuxième, il dévie un tir de la pointe d'Arber Xhekaj pour faire 2 à 1. C'est son 7e de la campagne. St-Louis avait de bons mots pour lui aussi, que vous pouvez entendre dans son point de presse plus haut.

Le powerplay fait dur, et fait mal a Christian Dvorak - 19 décembre 2022 -

Un gros merci à Samuel

La victoire des Canadiens n'aurait pas été possible sans l'effort du gardien Samuel Montembeault. Ce dernier a été laissé à lui-même en première période, et les Coyotes ont atteint la barre des 30 lancers au filet à mi-chemin dans le match.

Ceci étant dit, le cerbère québécois préfère être occupé que le contraire. «C'est plus le fun d'être occupé que des matchs comme contre Ottawa où ça a pris 15 minutes avant de recevoir un tir», explique celui qui termine la soirée avec 37 arrêts et un taux d'efficacité de ,949.

Échos de vestiaire de Samuel Montembeault - 19 décembre 2022 -

Deux vétérans qui font bien

La présence de Montembeault, Richard et Drouin dans l'alignement faisait en sorte qu'il y avait trois Québécois en uniforme pour la première fois de la présente saison. «Ça faisait longtemps!», lance de bonne foi Jonathan Drouin en échos de vestiaire.

Sans blague, le numéro 27 était content des deux points obtenus par son équipe. «C'est important de bien commencer le voyage. Ce sera un gros match mercredi contre le Colorado. Il nous reste deux matchs avant Noel, alors nous allons tout donner», élabore l' Agathois.

Échos de vestiaire de Jonathan Drouin - 19 décembre 2022 -

Son ami et coéquipier Mike Hoffman, qui a marqué le but gagnant en prolongation, arbore dans le même sens. «Espérons bâtir sur ce match pour devenir meilleurs», répond celui qui a complété une séquence de Kirby Dach en surtemps pour une deuxième fois en moins de dix jours.

Hoffman, tout comme Drouin, avait de bons mots pour Anthony Richard.

Échos de vestiaire de Mike Hoffman - 19 décembre 2022 -

Par ailleurs, les joueurs des Canadiens ont apprécié leur passage dans l'aréna temporaire des Coyotes, le Mullet Arena, qui ne compte que 5000 place. «C'était très bruyant», constate pour sa part Hoffman.

Même constat du côté de Samuel Montembeault, qui a remarqué que les animations pendant les pauses publicitaires étaient très entrainantes. Seul bémol, «c'est une longue marche pour aller jusqu'à la patinoire», blague le gardien de but.

Les Canadiens de Montréal remettent ça mercredi, alors qu'ils rendront visite à l'Avalanche au Colorado.