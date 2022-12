Ismaël Koné reconnu par Soccer Canada

L’ancien du CF Montréal Ismaël Koné a été nommé jeunes joueurs de l’année 2022 par Canada Soccer, mercredi.

Le Québécois a été choisi pour ses performances et les progrès dont il a fait preuve tout au long de l’année avec la sélection nationale.

Rappelons que Koné a disputé les trois matchs du Canada lors de la dernière Coupe du monde, au Qatar. À l’âge de 20 ans, il est ainsi devenu le plus jeune joueur canadien à porter l’uniforme de l’unifolié dans le cadre de la prestigieuse compétition.

«Il a participé à huit matchs internationaux ‘A’, aidé le Canada à remporter la ronde finale qualification de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA et marqué son premier but à l’échelle internationale en novembre», peut-on lire dans un communiqué de la fédération.

Koné a disputé au total 26 matchs dans la Major League Soccer (MLS) avec le club montréalais en 2022, marquant deux buts et ajoutant cinq passes décisives. Celui-ci poursuivra sa carrière à Watford FC en deuxième division anglaise, dès janvier, à la suite de son transfert en décembre dernier.

Chez les femmes, Simi Awujo a reçu la même distinction. Cette dernière a représenté le Canada à la Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA 2022.

«Elle a notamment participé à la construction du jeu dans la séquence qui a mené au but vainqueur du Canada contre l’Australie ainsi qu’à celle d’un autre but contre le Maroc. Elle a aussi joué 10 matchs internationaux du Canada et a remporté une médaille de la Concacaf dans les rangs jeunesse au mois de mars quand le Canada s’est qualifié pour la Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA et a été nommée Joueuse du match du Canada à deux reprises», indique la missive de Soccer Canada.