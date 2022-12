«Fantasy football»: des options de remplacement

Vous avez réussi à atteindre la prochaine étape des éliminatoires dans votre «fantasy football» de la NFL, mais vous avez perdu un important soldat au combat? Pas de panique, voici des solutions.

Les poolers qui comptaient sur Jalen Hurts et Jonathan Taylor pour atteindre les plus hauts sommets doivent être actifs au ballotage. Voici donc sept joueurs à cibler en vue de la 16e semaine d’activités :

- Gardner Minshew, quart-arrière (disponible dans 99 % des ligues Yahoo!)

Hurts est blessé à une épaule et il semble que les Eagles de Philadelphie ne prendront pas la chance de le faire jouer contre les Cowboys de Dallas. Gardner Minshew a bien fait lors des deux départs qu’il a obtenus l’an dernier. Avec les dangereuses armes offensives que possède le club de la Pennsylvanie, il devrait être en mesure d’engranger plusieurs points.

- Jared Goff, quart-arrière (disponible dans 27 % des ligues Yahoo!)

Les Lions de Detroit sont en feu présentement et Jared Goff fait le boulot. Il profitera des largesses de la défense des Panthers de la Caroline pour trouver ses receveurs de passes et porteurs de ballon dans la zone payante à quelques reprises.

- Tyler Allgeier, porteur de ballon (disponible dans 62 % des ligues Yahoo!)

Le représentant des Falcons d’Atlanta vient de connaître sa meilleure performance de la saison la semaine dernière. Il a amassé 139 verges et inscrit un touché en 17 courses. Tyler Allgeier est coincé derrière Cordarrelle Patterson dans le champ arrière de son équipe, mais devrait avoir de plus en plus de responsabilités dans les prochaines semaines.

- Jerick McKinnon, porteur de ballon (disponible dans 21 % des ligues Yahoo!)

Jerick McKinnon vient de connaître deux excellentes performances et a la confiance du quart-arrière Patrick Mahomes dans les moments-clés des rencontres que disputent les Chiefs de Kansas City.

- Jahan Dotson, receveur de passes (disponible dans 83 % des ligues Yahoo!)

Après un bon début de saison, Jahan Dotson s’est blessé et a ensuite eu de la difficulté à redevenir une menace pour les défenses adversaires. Il semble avoir remédié à la situation depuis deux semaines et a inscrit deux touchés lors des deux dernières sorties des Commanders de Washington.

- Marquise Goodwin, receveur de passes (disponible dans 96 % des ligues Yahoo!)

Tyler Lockett s’est brisé un doigt et devrait rater les prochains affrontements des Seahawks de Seattle. La dernière fois que l’un des deux premiers receveurs de passes de ce club s’est fait mal, Marquise Goodwin a répondu à l’appel.

- Chigoziem Okonkwo, ailier rapproché (disponible dans 71 % des ligues Yahoo!)

Le joueur des Titans du Tennessee vient de connaître trois excellentes performances de suite. Chigoziem Okonkwo est devenu un incontournable de sa formation et joue contre les faibles Texans de Houston cette semaine.