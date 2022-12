De bon augure pour Eugenie Bouchard

Sylvain Bruneau a pris le temps de rencontrer à deux reprises Eugenie Bouchard lors de son passage en Floride et il a confiance qu’elle connaîtra une belle campagne 2023.

«Je l’ai vue mercredi et vendredi, raconte le chef du volet féminin chez Tennis Canada, qui a aussi profité de son séjour dans le Sunshine State pour travailler avec un groupe de joueuses canadiennes de 17 ans. On a fait un petit lunch, on a parlé, on est allés sur le terrain. Elle allait très bien.»

Retrouver sa place

La Québécoise de 28 ans tente de retrouver sa place au soleil. Après avoir ébloui la planète tennis avec son premier titre de la WTA à Nuremberg, en Allemagne, en 2014, atteint les demi-finales aux Internationaux d’Australie et à Roland-Garros, la finale à Wimbledon, ainsi que le cinquième rang mondial, Bouchard a connu des années plus difficiles.

En août, elle a effectué un retour au jeu après une opération à l’épaule droite qui l’a gardée sur la touche durant un an et demi. La pente n’est pas facile à remonter pour celle qui pointe à la 327e place de la WTA, mais ses récentes performances ont plu à Bruneau.

«Maintenant, comme elle a repris la compétition à la fin de l’été, elle a besoin de jouer des matchs, assure-t-il. À la fin de la saison, elle avait été un peu incommodée par une blessure et elle avait été malade, donc elle n’avait pas pu jouer un ou deux tournois.»

Passer par les qualifs

C’est donc en bonne forme physique que Bouchard participera aux qualifications du tournoi d’Auckland et aux Internationaux d’Australie, profitant de son classement protégé, elle qui était aux environs de la 118e place mondiale au moment de se blesser à l’épaule.

«Elle a besoin de jouer des matchs, alors c’est parfait qu’elle passe par les qualifications», analyse l’entraîneur québécois.

Et «Genie» semble motivée pour la prochaine campagne.

«Elle est bien d’attaque pour 2023, avec de belles ambitions, avec le goût de jouer au tennis et de connaître une année en santé.»