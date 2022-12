Connor Bedard épate déjà ses coéquipiers

Équipe Canada Junior (ÉCJ) n’a disputé qu’un seul match préparatoire et Connor Bedard épate déjà la galerie.

Celui qui est pressenti pour être le premier choix au total du prochain repêchage de la Ligue nationale a amassé trois mentions d’aide dans un gain de 6 à 0 sur la Suisse.

La vidéo de l’aide qu’il a fournie sur la dernière réussite de l’unifolié en troisième période a fait le tour des bulletins sportifs. Le jeune homme de 17 ans a subtilisé la rondelle à son coéquipier Brandt Clarke dans sa zone, traversé la patinoire et remis le disque à Shane Wright, qui a facilement fait bouger les cordages.

L’effort individuel de Bedard a même surpris les joueurs de sa propre équipe.

«Je riais sur le banc, a dit Clarke, qui a changé après que l’avant lui ait pris la rondelle. Je ne voulais même pas lui remettre. Il est revenu sur ses pas et l’a juste prise. Je me suis dit : il va faire un beau jeu, qu’il y aille. Il a fait le meilleur jeu possible finalement. C’était assez incroyable à voir.»

«Connor a tellement d’options dans son jeu, a ajouté l’espoir des Kings de Los Angeles dont les propos ont été rapportés par le réseau TSN. Il peut déborder. Il peut couper dans le milieu. Il peut décocher des tirs à travers ses rivaux. Il peut faire tellement de choses et il est imprévisible pour les défenseurs.»

Pour sa part, Wright était juste heureux d’être au bon endroit au bon moment.

«C’est définitivement l’un des buts les plus faciles que j’ai marqué, a-t-il dit. Je n’étais pas sûr qu’il allait être capable de faire la passe. Je pensais qu’il allait envoyer la rondelle au filet. Je le suivais pour voir si je pouvais prendre un retour ou quelque chose. On dirait qu’il a des yeux en arrière de la tête et il a envoyé la rondelle directement sur ma palette.»

En effet, c’était mal connaître les habiletés de Bedard.

«Je savais qu’il était derrière moi, a expliqué le talentueux hockeyeur. Je suis allé en arrière du filet et le défenseur m’a suivi. Je lui ai donc envoyé la rondelle et j’espérais qu’il serait au bon endroit. Il a fait du bon boulot devant la cage.»

Bedard et ses coéquipiers d’ÉCJ reprendront l’action mercredi, dans un duel préparatoire contre la Slovaquie. La formation canadienne amorcera le Championnat du monde junior le 26 décembre, contre la Tchéquie.