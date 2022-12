CH: «C’est important de donner des cadeaux»

Le Québécois Anthony Richard a disputé un premier match avec les Canadiens de Montréal, lundi, face aux Coyotes de l’Arizona. Même s’il n’a pas noirci la feuille de pointage et qu’il a évolué au sein du quatrième trio de l’équipe, il s’agit d’un pas en avant pour l’attaquant.

Et l’analyste-hockey de la chaîne TVA Sports Maxim Lapierre a salué cette décision. Et il espère en voir plus dans le futur.

«Il faut trouver une façon d’avoir un deuxième, un troisième et un quatrième trio, a tout d’abord souligné Lapierre, mardi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. Je pense qu’hier (lundi), c’était un pas dans la bonne direction avec un gars comme (Anthony) Richard qui arrive, qui est un très bon patineur.

«Je ne veux pas le voir sur le quatrième trio, mais je comprends, car tu ne veux pas tout donner à un quelqu’un qui arrive dans la Ligue nationale de hockey. La réalité c’est qu’il a la vitesse pour jouer dans la LNH. Maintenant, est-ce qu’on peut le tester pour vrai, quelques présences avec (Nick) Suzuki et (Cole) Caufield au prochain match? »

Lapierre a ensuite continué son analyse en argumentant que seuls deux joueurs du CH ont un poste assuré, peu importe la situation.

«Il n’y a pas personne dans cette organisation, en arrière de Suzuki et Caufield, qui mérite de garder sa place, qui pourrait argumenter en disant : "Pourquoi tu m’as enlevé de là", a-t-il continué. Alors essayons-le.

«S’il y a d’autres jeunes à rappeler de la Ligue américaine, faisons-le aussi. C’est une saison de transition, de reconstruction et c’est important de donner des cadeaux aux gars de la Ligue américaine. Eux aussi ont le droit de rêver. Le futur de l’organisation est à Laval. C’est pas Hoffman et ce n’est pas Dadonov.»

