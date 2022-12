Canadiens : mise à jour sur les blessés

Qu'en est-il des blessures subies par les vétérans des Canadiens de Montréal Sean Monahan, David Savard et Mike Matheson?

Renaud Lavoie a indiqué mardi que le pied de Monahan n'est plus dans une botte, ce qui est une bonne nouvelle en soi, mais chez le Tricolore, on veut quand même être très prudent et ne rien précipiter dans son cas.

Pour ce qui est de Savard, l'objectif serait qu'il puisse revenir au jeu le 28 décembre, face au Lightning de Tampa Bay, mais ce n'est pas coulé dans le béton.

Dans le cas de Matheson, il est revenu au jeu samedi dernier, l'instant d'un match, mais il a empiré sa blessure à l'aine et la durée de son absence est actuellement indéterminée.

Renaud Lavoie a également fait une mise à jour concernant l'état de santé de l'attaquant des Flyers de Philadelphie Sean Couturier.

