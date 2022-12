Alexandar Georgiev est bien en forme

Si le Canadien de Montréal souhaite poursuivre ses succès dans l’Ouest américain, mercredi, il devra solutionner le gardien de l’Avalanche du Colorado Alexandar Georgiev.

L’ancien porte-couleurs des Rangers de New York a repris de la vigueur après avoir perdu trois décisions d’affilée entre les 5 et 15 décembre. Il a signé deux gains consécutifs, venant d’ailleurs de blanchir les Islanders de New York 1 à 0 en fusillade, lundi, à Denver. Le Bulgare a ainsi flanché une seule fois sur les 52 derniers lancers envoyés en sa direction. Pour la campagne en cours, il affiche un dossier de 13-6-2, une moyenne de buts alloués de 2,46 et un taux d’efficacité de ,923, l’un des 10 meilleurs parmi ceux ayant défendu le filet au moins 10 fois cette saison.

«Vous essayez de demeurer dans le moment présent. Le pointage reste un peu dans votre esprit, mais vous tentez de jouer comme il s’agissait de l’instant le plus important. Nous ne savez jamais quand le match peut prendre une tournure différente», a-t-il expliqué au site NHL.com pour expliquer ses succès de lundi.

Georgiev constitue l’une des raisons pour lesquelles les champions en titre de la coupe Stanley se maintiennent à flot. L’Avalanche détient l’un des laissez-passer des clubs repêchés dans l’Association de l’Ouest avec une fiche de 17-11-2, sauf que les blessures ont considérablement nui à sa cause. Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog sont au nombre des éclopés forçant l’entraîneur-chef Jared Bednar à trouver des solutions gagnantes au sein de son personnel de joueurs.

Lundi, le vétéran Andrew Cogliano s’est possiblement ajouté au groupe des blessés de guerre quand il a chuté le long de la bande après un contact avec Zach Parisé. Son retour au banc, avec l’épaule droite endolorie, a été pénible. «Il sera évalué et nous verrons les informations que nous obtiendrons», a déclaré Bednar.

La visite du Canadien à Denver conclura une séquence de cinq parties à domicile pour les «Avs». Jusqu’ici, ils ont empoché trois gains et subi un revers en temps réglementaire.

Sharks: un joueur voit sa saison tomber à l’eau

Par ailleurs, l’attaquant des Sharks de San Jose Luke Kunin ne reviendra pas au jeu cette saison et manquera de six à huit mois d’activités en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur d’un genou.

Le joueur de 25 ans a d’ailleurs subi une opération mardi, a confirmé l’organisation californienne en après-midi. Il est tombé au combat durant le match du 13 décembre contre les Coyotes de l’Arizona, au cours duquel il a effectué une seule présence sur la patinoire.

Ancien hockeyeur du Wild du Minnesota et des Predators de Nashville, Kunin a récolté cinq buts et huit mentions d’aide pour 13 points en 31 rencontres pendant la campagne. Sa séquence de trois années avec au moins 10 buts prendra ainsi fin, lui qui a touché la cible 51 fois en 282 affrontements du calendrier régulier de la Ligue nationale.

San Jose éprouve des ennuis en 2022-2023, occupant le septième rang de la section Pacifique avec une fiche de 10-17-6.