Un lancer révolutionnaire bientôt dans la LNH?

Les joueurs professionnels sont de plus en plus talentueux, et ça se traduit par des innovations au niveau des façons de jouer.

Il y a quelques années, il était épatant de voir un joueur réussir un but de style lacrosse, aussi appelé un Michigan. Cette manœuvre se voit pratiquement une fois par mois de nos jours.

Un grand crédit peut être attribué à Trevor Zegras et tous les jeunes joueurs de la LNH pour la créativité qui s'abat sur le circuit Bettman. C'est d'ailleurs le créatif attaquant des Ducks qui propose un nouveau tir dans la vidéo que vous pouvez voir dans la vidéo en tête de l'article.

Maxim Lapierre tenait d'ailleurs à commenter le tout. «J'essaie encore de perfectionner l'ancien lancer. Ça n'a pas d'allure», ajoute-t-il.

Sans blagues, l'ancien numéro 40 des Canadiens croit que la technique proposée par Zegras révolutionnera le hockey. «C'est en train de prouver qu'un joueur dans l'enclave, un défenseur sur le dos, est capable de prendre un lancer précis, mais aussi puissant, sans regarder le filet. C'est incroyable», conclut Lapierre.

De son côté, l'ancien gardien Éric Fichaud à une pensée pour ses collègues aux jambières. «Pendant longtemps, la position de gardien de but a évolué beaucoup rapidement que celle d'attaquant, et c'était rendu injuste. Les joueurs voulaient marquer plus de buts», établit le Fich. Comme de fait, plusieurs changements ont été appliqués aux règlements pour maximiser l'offensive. Par exemple, les jambières des gardiens ne peuvent faire plus de 11 pouces de large depuis quelques années, sans compter que ces mêmes jambières doivent être proportionnelles (sur la longueur) à la grandeur du gardien.

«Dans les dernières années, la tendance s'est inversée. Le niveau de talent des joueurs, combiné à leur originalité, rend la tâche très difficile aux gardiens», termine l'ancien choix de premier tour des Maple Leafs.

Pour l'instant, ce tir est nommé le Bauer, en lien avec le commanditaire d'équipement de Zegras. C'est un nom qui viendra surement à changer, tout dépendamment de qui est le premier joueur à marquer de cette manière, mais aussi parce que le Bauer, «c'est pas assez beau comme nom!»