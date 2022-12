Revues de l'année 2022 à TVA Sports

L'année 2022 tire à sa fin et, une fois de plus, elle a été fertile en performances et en émotions sportives.

De la saison difficile du Canadien, en passant par l'arrivée de Kent Hughes et Martin St-Louis, sans oublier la brillante tenue du CF Montréal dans la MLS et l'ascension de Félix Auger-Aliassime, TVA Sports vous propose plusieurs revues de l'année complète pendant le temps des Fêtes.

Tout d'abord, Andy Mailly-Pressoir vous attend en compagnie de ses collaborateurs, Renaud Lavoie, Frédérique Guay, Charles-Antoine Sinotte et Ann-Sophie Bettez afin de discuter de ce qui a retenu leur attention dans les douze derniers mois dans la LNH, la MLS, la NFL et le hockey féminin, entre autres.

Évidemment, les autres sports ne seront pas en reste. Valérie Tétreault commentera aussi l'année magique des représentants canadiens sur les circuits ATP et WTA. L'arrivée de Bennedict Mathurin dans la NBA n'est pas non plus passée inaperçue de même que la conquête de la Série mondiale par les Astros de Houston.

Revue de hockey animée par Justine St-Martin

Une autre émission de 60 minutes sera consacrée à la revue de l’année 2022, mais au niveau du hockey. Nos collaborateurs Renaud Lavoie, Patrick Lalime et Éric Fichaud reviennent sur les moments marquants de 2022 dont le départ de Dominique Ducharme, le repêchage LNH à Montréal, la blessure de Carey Price, le 800e but d’Alex Ovechkin et la conquête de la coupe Stanley par l’Avalanche du Colorado.