Power Rankings : semaine du 19 décembre

Les états des forces de Sportlogiq cherchent à apporter un regard objectif sur la performance de chaque club dans la LNH. Nous nous penchons sur des statistiques pour évaluer non seulement les résultats de chaque équipe, comme le différentiel de buts et le pourcentage de points obtenus, mais aussi le processus, pour savoir quels clubs peuvent s’attendre à progresser ou régresser.

Pour ce point, nous utilisons notamment le différentiel de buts attendus. Cette statistique mesure la qualité et la quantité de tirs obtenus et accordés par chaque formation. Un différentiel positif indique un club qui obtient régulièrement plus de chances que ses adversaires et peut donc s’attendre à l’emporter au pointage tôt ou tard, tandis qu’un différentiel négatif est généralement mauvais signe pour les succès futurs.

Nous considérons les statistiques pour la saison 2022-2023 seulement, avec une emphase sur les 21 derniers jours, pour illustrer le jeu récent de chaque club.

Malgré une semaine de 1-3-0, le CH monte quand même d’une position à l’État des Forces. Ils peuvent remercier les Predators et les Blue Jackets, qui n’ont pas connu la victoire et ont chuté derrière Montréal à notre classement.

Les hommes de Martin St-Louis ont commencé la semaine avec un match spectaculaire, où les deux gardiens se sont illustrés et ont forcé les tirs de barrage, menant à un gain du CH. Malheureusement, la semaine s’est terminée en queue de poisson, alors qu’ils ont été battus 5-2 par les Ducks (deux buts dans un filet désert) et 5-1 par le Lightning. L’avantage numérique continue de faire défaut, avec un seul but en 27 opportunités depuis le 5 décembre.

Montréal sera sur la route pour les sept prochains matchs et ne jouera pas au Centre Bell avant le 5 janvier.