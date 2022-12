Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 20 décembre qui en valent le détour.

Hockey: Hurricanes de la Caroline c. Devils du New Jersey

Ce duel oppose deux puissances de la section Métropolitaine qui traversent des séquences aux antipodes. Les Devils, qui semblaient tout à fait inarrêtables en début de saison après avoir connu une séquence de 13 gains consécutifs, ont baissé pavillon à leurs cinq derniers matchs. Ils n’ont d’ailleurs pas goûté à la victoire face à une équipe en voie de participer aux séries éliminatoires depuis le 28 novembre. Pendant ce temps, les «Canes» sont parvenus à rejoindre l’équipe du New Jersey au premier rang de la section en remportant leurs cinq derniers matchs. L’entraîneur-chef des Devils, Lindy Ruff, devrait pouvoir réveiller sa troupe à temps en vue de ce match crucial. Ses ouailles sont au sommet de leur forme sur la route, où ils affichent le meilleur dossier de la Ligue nationale de hockey (11-1-1).

Prédiction: Victoire des Devils du New Jersey - 2,10

Hockey: Lightning de Tampa Bay c. Maple Leafs de Toronto

Les Maple Leafs tenteront de dompter leur bête noire devant leurs partisans, au Scotiabank Arena. Environ sept mois après avoir été éliminés en sept matchs au premier tour du bal printanier et presque trois semaines après avoir encaissé un revers en prolongation face à ces mêmes «Bolts», les hommes de Sheldon Keefe seront gonflés à bloc. Les dernières années ont toutefois appris aux férus de paris sportifs de ne pas faire confiance aux Leafs dans les moments où la pression est à son faîte. De plus, l’équipe floridienne surfe sur une séquence de cinq victoires et n’a perdu qu’une fois depuis le début du mois. Elle pourra d’ailleurs compter sur un Andrei Vasilevskiy en grande forme devant sa cage, lui qui a affiché un taux d’efficacité supérieur à ,916 à ses huit derniers départs.

Prédiction: Victoire du Lightning de Tampa Bay - 2,20

Hockey: Flames de Calgary c. Sharks de San Jose

Il s’agit d’un deuxième duel en 48 heures entre ces deux équipes de la section Pacifique. La formation albertaine s’est facilement défaite des Sharks par la marque de 5 à 2 à leur premier rendez-vous, et n’a aucune raison de ne pas répéter ses exploits à San Jose. Les Flames seront sans pitié envers leur adversaire, deux jours après un duel où 34 minutes de pénalité ont été décernées. De plus, cette fois, ils n’auront pas Tomas Hertl dans les pattes: le centre tchèque a été suspendu deux matchs en raison d’un coup de bâton porté à la tête d’Elias Lindholm. Hertl avait maintenu l’équipe californienne en vie, dimanche, en inscrivant un but et une mention d’aide.

Prédiction: Victoire des Flames de Calgary - 1,55