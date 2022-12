L’hémorragie se poursuit pour les Raptors

Rien ne va plus pour les Raptors de Toronto, qui se sont inclinés en prolongation 104 à 101 face aux 76ers au Wells Fargo Center à Philadelphie, lundi soir.

Il s’agit d’une sixième défaite consécutive pour la seule équipe canadienne de la NBA.

Les «Sixers» ont mené pendant presque tout le match par près de 10 points, jusqu’à ce que les hommes de Nick Nurse amorcent le quatrième quart avec la rage au ventre. Les Raptors ont même pris une avance de huit points à un certain point dans cet engagement, mais l’équipe pennsylvanienne a réussi à revenir de l’arrière pour mettre des bâtons dans les roues des Raptors.

Pascal Siakam a terminé la rencontre avec 38 points et 15 rebonds. L’ailier fort camerounais n’a pas hésité à faire des percées vers le panier pour donner une chance à son équipe de quitter la ville américaine avec une victoire.

De leur côté, Scottie Barnes et Fred VanVleet ont connu une rencontre difficile, récoltant respectivement six et neuf points. Ce dernier n’a d’ailleurs réussi que trois de ses 15 lancers.

Le Québécois Chris Boucher a complété un double-double de 13 points et 10 rebonds en 30 minutes de jeu.

Chez les locaux, Joel Embiid a fait plaisir aux milliers de partisans présents dans l’amphithéâtre en concluant la partie avec 28 points et 11 rebonds défensifs. Son coéquipier Tobias Harris a été le joueur le plus efficace : il a réussi cinq tirs du centre-ville sur sept tentatives, tout en ne ratant que deux lancers à courte distance.

En prolongation, les Raptors n’ont pas été opportunistes. Ils ont raté plusieurs chances importantes et n’ont ajouté que deux points au tableau.

L’entraîneur-chef Nick Nurse a du pain sur la planche, alors que les Raptors tenteront de mettre fin à cette disette mercredi, face aux Knicks à New York.