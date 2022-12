Les Maple Leafs et l’Avalanche s’échangent des attaquants

Les Maple Leafs de Toronto ont acquis l’attaquant Dryden Hunt de l’Avalanche du Colorado, lundi.

En retour, la formation de la Ville Reine a cédé le joueur d'avant Denis Malgin.

Hunt est un ailier gauche de 27 ans qui avait été obtenu par les «Avs» des Rangers de New York via le ballottage en octobre dernier. Il a inscrit un but en 25 parties avec le club du Colorado en 2022-2023.

Le natif de Cranbrook, en Colombie-Britannique, compte sur une expérience de 193 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui a aussi porté les couleurs des Panthers de la Floride, des Coyotes de l’Arizona et des Blueshirts.

Pour sa part, Malgin a touché la cible deux fois et fourni autant de mentions d’aide pour quatre points en 23 matchs avec les Leafs cette saison.

Le Russe de 25 ans avait été acquis des Panthers par l’organisation torontoise en février 2020. Il a disputé un total de 31 rencontres avec les Maple Leafs en deux campagnes. En 2021-2022, Malgin évoluait en Suisse avec le Zurich SC.

En 215 affrontements dans la LNH, le joueur de centre a récolté 30 buts et 34 mentions d’aide pour 64 points.