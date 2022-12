Le magasinage se poursuit chez le Toronto FC

Le Toronto FC a embauché le défenseur Matt Hedges, lundi, en lui accordant un contrat de deux ans.

L’athlète de 32 ans est donc la plus récente acquisition des «Reds», qui ont aussi ramené dans leur giron le milieu de terrain Victor Vazquez, en plus de faire signer une nouvelle entente au Canadien Jonathan Osorio.

«Mettre la main sur un arrière central dominant constituait l’une de nos priorités durant cette saison morte. Matt est un ancien défenseur de l’année qui offrira une tonne d’expérience de la Major League Soccer [MLS] et qui aidera notre groupe à l’arrière. Son leadership et sa présence seront importants pendant qu’on continue de bâtir cette formation», a souligné dans un communiqué le président de l’organisation Bill Manning.

Hedges, 32 ans, a passé toute sa carrière avec le FC Dallas avant son arrivée dans la Ville Reine. Il est devenu en 2014 le plus jeune capitaine de l’histoire de l’équipe texane et a obtenu le titre de défenseur par excellence du circuit Garber deux ans plus tard. Trois fois membre de la formation des étoiles de la MLS, il a totalisé 349 matchs à Dallas, toutes compétitions confondues.