Kaiden Guhle, la solution?

Un but en 27 tentatives. La statistique n’a rien de glorieux, mais elle illustre parfaitement les déboires du Canadien en avantage numérique. À ses sept derniers matchs, le CH n’a produit qu’un maigre but à cinq contre quatre.

S’il y a une chute au classement au cours des derniers jours, c’est aussi vrai pour cette importante facette du jeu. Le Tricolore a maintenant le pire dossier de la LNH en supériorité numérique avec un taux de 14,0 %.

Pour mieux faire parler les chiffres, on notera que le Canadien n’a marqué que 14 buts cette saison en avantage numérique. Il s’agit d’une production deux fois plus faible que huit équipes de la LNH.

Les Oilers, avec Connor McDavid et Leon Draisaitl, mènent le bal avec 38 buts. Ils sont suivis par les Sabres (36), les Sénateurs (34), les Bruins (33), le Lightning (31), les Kings (28), les Canucks (28) et l’Avalanche (28).

À quelques heures d’un duel contre les Coyotes dans leur petit amphithéâtre de 5000 sièges à Tempe en Arizona, Martin St-Louis et Alex Burrows retourneront possiblement à la planche à dessin pour trouver des solutions.

Depuis quelques matchs, le CH s’entête à utiliser une première vague avec cinq attaquants. Ce choix de la part des entraîneurs dénote l’absence d’un réel quart-arrière à la ligne bleue, un défenseur offensif susceptible d’animer le jeu de la pointe. Il n’y a pas de Rasmus Dahlin, de Thomas Chabot, de Charlie McAvoy, de Mikhaïl Sergachev, de Quinn Hughes ou de Cale Makar à Montréal.

Mike Matheson a un profil offensif, mais il n’a jamais joué le rôle de pivot en avantage numérique. Chris Wideman avait cette réputation au niveau de la KHL. Il y a toutefois un monde de différence entre le hockey en Russie et celui de la LNH. À 32 ans, Wideman est un bon vétéran pour guider les jeunes de l’équipe, il accepte son rôle de septième défenseur, mais il ne représente pas l’avenir de l’équipe.

Au tour des jeunes?

Dans une saison où il n’y a aucune attente au classement, le Canadien aurait intérêt à offrir des auditions à ses jeunes défenseurs.

Avec Nick Suzuki et Cole Caufield, il y a déjà deux gros morceaux d’un casse-tête intéressant en avantage numérique. Suzuki (5 buts) et Caufield (4 buts) ont marqué neuf des 14 buts de l’équipe en supériorité numérique. St-Louis l’a cependant rappelé plus d’une fois, ça prend du temps pour bâtir une unité dangereuse. Et tu as besoin de miser sur cinq joueurs qui se connaissent bien.

En partant de la prémisse du temps, l’entraîneur en chef pourrait se tourner vers Kaiden Guhle, Jordan Harris et Arber Xhekaj. Il n’y aurait rien de mal à leur donner des présences à tour de rôle au sein de la première vague.

Après 31 matchs, le CH n’a obtenu qu’un seul but d’un défenseur en avantage numérique. Et il provenait du bâton de Xhekaj.

Des trois, Guhle est probablement celui avec le plus grand potentiel offensivement. À sa dernière saison dans la Ligue junior de l’Ouest, il a amassé 40 points (7 buts, 33 passes) en 42 matchs à Prince Albert et Edmonton, et il a produit à un rythme encore plus élevé en séries avec 16 points (8 buts, 8 passes) dans l’uniforme des Oil Kings.

Harris, qui se retrouve au deuxième rang parmi les défenseurs des Glorieux avec dix points, a une bonne vision du jeu, mais il n’a pas un tir foudroyant. Dans le cas de Xhekaj, il atteint régulièrement la cible de la ligne bleue avec son tir. Le numéro 72 est toutefois l’arrière le plus à risque parmi les trois jeunes loups.

Le nom de Justin Barron pourrait revenir à la surface advenant un rappel parmi les défenseurs du Rocket de Laval. Il mène les siens avec sept buts. Dans son propre territoire, Barron a encore bien des aspects de son jeu à peaufiner.

Acquis dans une transaction mineure avec les Blackhawks de Chicago le 7 octobre dernier, Nicolas Beaudin a replacé sa saison sur les rails dernièrement avec le Rocket. Le choix de premier tour des Hawks en 2018 a maintenant 12 points (2 buts, 10 passes) en 16 matchs. Jean-François Houle l’utilise au sein de sa première vague en avantage numérique depuis quelques matchs.

Regard vers le futur

Le Canadien étant dans une période de reconstruction, il regorge de jeunes espoirs à Laval, dans les circuits juniors canadiens, le réseau universitaire américain et en Europe. Chaque semaine, Le Journal publiera un compte-rendu de quelques-uns d’entre eux.

Avec le Championnat du monde junior à Moncton et Halifax à nos portes, et la pause des activités au niveau de la NCAA, la rubrique a pris une formule un peu différente cette semaine.

LAH: Justin Barron

Retranché à la fin du camp du CH, Barron avait comme mission de devenir un défenseur plus complet avec le Rocket. S’il reste encore fragile dans son territoire, l’ancien choix de 1er tour de l’Avalanche du Colorado est dangereux offensivement. Il a 16 points (7 buts, 9 passes) en 25 matchs. Il domine tous les défenseurs de la Ligue américaine avec 5 buts en supériorité numérique.

LAH: Rafaël Harvey-Pinard

Harvey-Pinard roule à un rythme plus lent que l’an dernier avec le Rocket. En 28 matchs, le numéro 11 a obtenu 17 points (9 buts, 8 passes). Au-delà des chiffres offensifs, Harvey-Pinard est un ailier fiable défensivement et il apporte toujours une bonne dose d’énergie.

OHL: Owen Beck

Beck a vécu la déception de ne pas gagner un poste avec l’équipe canadienne pour le Championnat du monde junior. Il n’a toutefois pas boudé à son retour avec les Steelheads de Mississauga, récoltant six passes à ses deux premiers matchs après le camp à Moncton. Il domine son équipe avec 39 points (16 buts, 23 passes) en 27 matchs.

WHL: Jared Davidson

Davidson, un choix de 5e tour au repêchage de 2022, est le moteur offensif des Thunderbirds de Seattle. À sa dernière saison dans la Ligue junior de l’Ouest à l’âge de 20 ans, Davidson mène les siens avec 39 points (16 buts, 23 passes) en 25 matchs. À son dernier match, il a récolté quatre passes dans un gain de 5 à 1 contre les Silvertips d’Everett.

OHL: Logan Mailloux

Un drame a secoué l’univers des Knights de London cette semaine avec le décès de l’attaquant de 18 ans, Abakar Kazbekov. Selon plusieurs rapports, l’Ontarien aurait fait une chute mortelle de son appartement à London. Les Knights n’ont pas joué samedi en raison de cette tragédie. Mailloux, quant à lui, poursuit sa bonne saison avec 20 points (10 buts, 10 passes) en 24 rencontres.

OHL: Cédrick Guindon

Guindon se maintient parmi les 20 meilleurs marqueurs de la Ligue junior de l’Ontario. Il a 38 points (12 buts, 26 passes) en 31 matchs cette saison avec l’Attack d’Owen Sound. Le choix de 4e tour en 2022 a marqué un but et récolté une passe dans un revers de 5 à 4 contre les Spitfires de Windsor, samedi, à Owen Sound.