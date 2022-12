Félix Auger-Aliassime s’amuse contre Nick Kyrgios

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a permis à son équipe de la World Tennis League de remporter son premier match de la compétition en battant l’Australien Nick Kyrgios 7-5 et 6-3, lundi.

«FAA» participe à cette compétition amicale se déroulant aux Émirats arables unis. Il fait partie de l’équipe Kites en compagnie de sa compatriote Eugenie Bouchard, de la Polonaise Iga Swiatek et du Danois Holger Rune.

La victoire d’Auger-Aliassime a permis à sa formation de vaincre les Hawks 35 à 27. Le club défait est composé de Kyrgios, de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Française Caroline Garcia et de l’Indien Rohan Bopanna.

Le natif de Montréal avait pourtant bien mal amorcé son duel du jour, lui qui tirait de l’arrière 3-0 après seulement quelques minutes. Le sixième joueur au monde s’est toutefois ressaisi et s’est sauvé avec la victoire.

Auger-Aliassime a notamment remporté 85 % des échanges disputés sur sa première balle et a brisé son rival à quatre occasions.

Plus tôt dans la journée, la paire composée de Bouchard et de Rune a perdu 6-2 et 6-3 contre un duo formé d’Andreescu et de Kyrgios.