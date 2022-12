Est-ce la relance définitive des Rangers?

Les Rangers de New York ont pris leur envol après beaucoup de hauts et de bas, s’insérant réellement dans la course au premier rang de la section Métropolitaine de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ayant bafoué les Blackhawks de Chicago 7 à 1, dimanche, les Blueshirts ont ainsi vengé leur échec du 3 décembre contre cette formation qui occupe les bas-fonds du circuit Bettman. Mais surtout, la troupe de l’entraîneur-chef Gerard Gallant a signé un septième gain consécutif et se trouve à trois points du sommet de sa division.

Malgré les ennuis des premières semaines du calendrier régulier, tout le monde dans le vestiaire new-yorkais a gardé espoir. Aux yeux des joueurs, ce n’était qu’une question de temps avant de voir l’équipe renouer avec la victoire de manière régulière,

«Il s’agissait d’avoir un peu plus de confiance et de se sentir mieux avec notre jeu. Je crois que nous avons une bonne idée de notre potentiel. Si nous jouons comme nous en sommes capables en imposant notre style et en maintenant le rythme face à l’adversaire, nous serons très bons et nous le savons», a commenté le défenseur Jacob Trouba au quotidien «New York Post».

«On joue et on trouve le moyen de gagner des matchs de hockey, a ajouté Gallant au site officiel de la ligue. On compétitionne en tant que groupe et c’est ici quatre trios ainsi que six arrières. Tous offrent du hockey solide et quand vous êtes sur une lancée, de bonnes choses arrivent. Nous n’avons pas eu beaucoup de veine pendant la partie initiale de la campagne, mais on en a davantage maintenant.»

Mauvaise nouvelle

Cependant, le ciel n’est pas complètement bleu dans l’univers des Rangers, qui ont perdu l’attaquant Filip Chytil, dimanche. Tard en deuxième période, il a encaissé un coup de Sam Lafferty au visage et a retraité au vestiaire. La suite demeure à déterminer, son état de santé restant à détailler davantage. Plus tôt cette saison, il s’est retrouvé à l’écart du jeu en raison de ce que les journalistes croient être une commotion cérébrale.

Pour le club new-yorkais et notamment Alexis Lafrenière, qui a récolté deux mentions d’aide à Chicago et qui avait une bonne chimie avec Chytil et Kaapo Kakko, voilà une mauvaise nouvelle. Le Québécois a récolté 16 points en 33 rencontres jusqu’ici et il faudra voir comment Gallant remaniera ses lignes advenant une absence imprévue.

Les Rangers visiteront les Penguins de Pittsburgh, mardi, dans un duel diffusé à la chaîne TVA Sports.