Coupe du monde: ce qu’on a retenu

Un mois de Coupe du monde comporte son lot d’événements.

Voici quelques-uns des moments que l’on a retenus à travers tout le flot d’informations. On vous parle de surprises, de beaux moments, de grands noms et de départs prématurés.

Enfin un but !

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

Lors de son seul passage précédent en Coupe du monde, en 1986, le Canada avait été blanchi en trois rencontres. Au Qatar, il aura été blanchi seulement lors de sa première sortie malgré trois défaites.

C’est Alphonso Davies qui a marqué le premier but de l’histoire de l’équipe masculine canadienne à la Coupe du monde en battant Dominik Livakovic de la Croatie après un peu plus d’une minute de jeu. Le Canada a ensuite perdu le match 4 à 1.

Le groupe de la mort

Crédit photo : Photo AFP

Sans le savoir, le Canada s’est retrouvé dans le groupe de la mort puisque les deux équipes qui sont sorties du groupe F, le Maroc et la Croatie, ont toutes deux atteint le carré d’as.

Ça donne un peu de perspective sur la prestation canadienne lors de cette première participation à la Coupe du monde en 36 ans. De fait, le Maroc et la Croatie se sont affrontés dans la petite finale, signe indéniable que le Canada n’avait pas pigé le bon numéro.

La grosse surprise

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

On a eu droit à une énorme surprise dès la troisième journée du tournoi quand l’Arabie Saoudite a battu l’Argentine par la marque de 2 à 1 dans une prestation courageuse qui a soulevé le pays voisin du Qatar.

La performance a tellement causé l’étonnement et surtout le ravissement que le roi saoudien, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, a déclaré une journée fériée le lendemain.

D’autres surprises

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

Ce fut le Mondial des surprises. De ce nombre, on peut citer l’Australie qui a été en mesure de se qualifier pour les huitièmes de finale dans un groupe qui comprenait la France, le Danemark et la Tunisie.

Deux autres belles surprises, la présence de deux équipes africaines en huitièmes, soit le Maroc et le Sénégal.

Le Maroc enthousiasmant

Crédit photo : Photo d'archives, WENN.com

Autre surprise à la tête d’un groupe, le Maroc, qui a terminé au premier rang du groupe F dans lequel se trouvait aussi le Canada, mais surtout la Belgique et la Croatie.

Les Marocains ont excellé dans le jeu défensif en n’accordant qu’un seul but dans la phase de groupe, un contre son camp face au Canada. Ils ont poursuivi leur bon boulot avec des jeux blancs en huitièmes et en quarts de finale.

Leur parcours s’est arrêté en demi-finale, mais ils ont donné du fil à retordre à la France et ont gagné une tonne de respect.

Des déceptions

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

Plusieurs grosses cylindrées ont déçu lors de cette Coupe du monde pour leur simple incapacité à franchir la phase de groupe.

Il y a bien la Belgique qu’on savait fragile, le Mexique qui n’est pas au sommet de son art et le Danemark qui est toujours un peu sur le fil, mais il y a surtout l’Allemagne qui, pour un deuxième Mondial de suite, ne sort pas des groupes.

Le foot germanique va devoir se remettre en question.

Le Japon étonne

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

Le Japon n’a pas une vilaine équipe de soccer, mais personne ne lui prédisait la première place dans un groupe dans lequel se trouvaient aussi l’Espagne et l’Allemagne.

Les Japonais ont cimenté leur première position en défaisant ces deux rivaux malgré un taux de possession de ballon de 17 % et de 26 %.

Deux de plus

Crédit photo : PHOTO TIRÉE DU SITE GULF TIMES

Cette Coupe du monde aura été difficile pour la confrérie journalistique puisque Grant Wahl n’est pas le seul à y être décédé. Khalid al-Misslam, un vidéo-journaliste local, de même que Roger Pearce, un directeur technique pour la chaîne britannique ITV, sont également décédés au cours du tournoi.

C’est tout ce qu’il fallait pour soulever des doutes.

Sanction méritée

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

Lors du match entre le Canada et la Croatie, le gardien canadien, Milan Borjan, a été la cible d’insultes de la part des Croates qui se trouvaient derrière son filet. Une bannière à caractère raciste le visait directement.

Borjan est né dans une région serbe de la Croatie à l’époque où la Yougoslavie existait encore. Sa famille a fui le pays pour finalement s’installer au Canada.

La FIFA a imposé une amende de 50 000 francs suisses (72 500 $ CA) à la Fédération de football de Croatie pour ces gestes.

De l’humanisme

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

On a eu droit à des scènes touchantes lors du dernier match de phase de groupe qui opposait les États-Unis à l’Iran.

Il faut dire que le tournoi n’a pas été facile pour les Iraniens puisque la situation est très instable à la maison depuis le mois de septembre alors leur élimination a fait mal.

Les joueurs américains ont rapidement cessé de célébrer leur victoire pour aller consoler leurs rivaux iraniens, la plupart étant au sol et en pleurs. Il y a de quoi restaurer notre foi en l’humanité.

Le pire hôte

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

On pourrait parler des raisons pour lesquelles le Qatar n’aurait pas dû présenter la Coupe du monde, mais on va s’en tenir ici aux résultats sportifs.

Le Qatar est devenu le premier pays hôte à perdre son match d’ouverture, à être éliminé après deux matchs, à finir dernier dans son groupe et à conclure la phase de groupe avec un grand total de 0 point. Une performance historique.

Chant du cygne

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

On peut penser que c’était un dernier tour de piste à la Coupe du monde pour plusieurs joueurs d’importance et du lot, Lionel Messi est celui qui aura étiré l’expérience le plus longtemps. Il serait étonnant qu’on revoie Luka Modric, qui est âgé de 37 ans. I

l en va de même pour Cristiano Ronaldo, lui aussi âgé de 37 ans, qui a d’ailleurs eu un rôle très limité avec le Portugal cette année, étant utilisé comme substitut la plupart du temps. Le Belge Eden Hazard a déjà annoncé sa retraite internationale.

On peut aussi se questionner sur un retour de Neymar dans quatre ans puisqu’il a laissé planer le doute sur sa carrière internationale.

Le choc

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

La communauté médiatique présente au Qatar a encaissé un énorme choc quand le collègue américain Grant Wahl s’est effondré pendant le match de quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas au stade Lusail.

Vraisemblablement victime d’un arrêt cardiaque, l’homme qui venait d’avoir 48 ans s’était plaint de problèmes de santé dans les journées précédentes. On a appris quelques jours plus tard qu’il avait succombé à un anévrisme aortique.

Il avait été très critique envers le Qatar dans les dernières années et avait même été arrêté et brièvement détenu pour avoir porté un chandail orné de l’arc-en-ciel avant le match de phase de groupe entre les États-Unis et le pays de Galles.