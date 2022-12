Les «Sens» impuissants devant Kirill Kaprizov

L’attaquant du Wild du Minnesota, Kirill Kaprizov s’est occupé des Sénateurs d’Ottawa dans une victoire des siens de 4 à 2, dimanche après-midi, au Xcel Energy Center.

Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

Le Russe a terminé la rencontre avec trois points, dont un but. Celui-ci a marqué son 19e de la saison au milieu de la première période en acceptant un beau relais de Mats Zuccarello et décochant un tir. Sa réussite donnait les devants à la formation américaine.

Les «Sens» ont tenté une remontée en troisième période, alors qu’ils tiraient de l’arrière par trois buts, mais il était trop peu trop tard. Le centre Mark Kastelic a ouvert le compteur pour le club ottavien au début du troisième vingt, suivi du franco-ontarien, Claude Giroux, qui a trompé la vigilance du gardien du Wild Filip Gustavsson avec deux minutes à faire au match.

«Ce n'était tout simplement pas suffisant, a déclaré l'entraîneur-chef des Sénateurs», D.J. Smith, lui dont les propos ont été rapportés par le quotidien Ottawa Sun.

«Nous sommes sortis à plat. On s'est tiré une balle dans le pied en deuxième période.»

«La troisième période a été meilleure, mais il est clair que le Wild a mis à pied sur le frein et ils ont joué plus défensivement. On ne peut blâmer nos efforts, mais on aurait dû être meilleurs en deuxième période», a-t-il répété.

Mats Zuccarello, Jared Spurgeon et le Québécois Frederick Gaudreau, alors qu’il restait 30 secondes au cadran, ont touché le fond du filet pour le Wild. Devant la cage des perdants, Anton Frosberg n’a reçu que 22 lancers au cours du match. À l’autre bout de la patinoire, Gustafsson a obtenu la victoire en repoussant 26 des 28 tirs dirigés en sa direction.

Le défenseur Thomas Chabot croit que son équipe aurait mérité un meilleur sort.

«Il y a des soirs où la rondelle ne veut juste pas entrer et que ça ne va pas aller de notre côté, mais ce n'est pas comme si on n'a pas eu d'occasions», a admis natif de Sainte-Marie.

Cette défaite a par ailleurs mis fin à une séquence de quatre victoires de suite des Sénateurs, qui renoueront avec l’action mardi en visitant les Jets à Winnipeg. Les joueurs du Wild ont quant à eux rendez-vous avec les Ducks d’Anaheim mercredi.