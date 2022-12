Les Bills remportent un match enneigé

Dans un décor féérique grâce à de tardives averses de neige, les Bills de Buffalo ont battu les Dolphins de Miami 32 à 29 grâce à un botté de placement décisif, samedi soir, au Highmark Stadium.

Plus ce match a avancé, plus le terrain s’est décoré de blanc. La neige a redoublé d’ardeur dès que l’égalité de 29 à 29 a été créée. Dawson Knox a accepté la passe dans la zone des buts de Josh Allen, et c’est le quart-arrière lui-même qui s’est chargé de la conversion de deux points en plongeant au-dessus d’un mur humain.

Retrouvant la possession du ballon, les Bills se sont positionnés au meilleur endroit possible pour donner toutes les chances de succès au botteur Tyler Bass. Les joueurs en rouge ont même chassé du mieux qu’ils le pouvaient la neige devant la zone payante pour éviter à ce dernier de glisser pendant sa tentative de 25 verges. Son botté n’a fait aucun doute, et Buffalo (11-3) a pu célébrer.

Miami (8-6), peu habitué à la neige en Floride, a failli vaincre les Bills à nouveau cette saison, ce qui aurait resserré encore plus le classement de la section Est de l’Association américaine. Tua Tagovailoa a fait ce qu’il a pu en réussissant 17 passes pour 234 verges et deux touchés, mais il n’a pas été aussi bon qu’Allen.

Le pivot de l’équipe locale a utilisé tous ses outils pour compléter 25 de ses 40 tentatives de passe, pour 304 verges et quatre majeurs par la voie des airs.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Bataille de balles de neige

Le fameux «Snowbowl» attendu n’a finalement pas eu lieu, la tempête ayant frappé la région de Buffalo dans les derniers jours s’étant tue avant la rencontre. Ça n’a pas empêché les amateurs de s’amuser avec la neige... aux dépens des joueurs.

Un nombre incalculable de balles de neige ont été projetées sur le terrain, et les officiels ont dû s’interposer en promettant des pénalités pour les Bills en cas d’indiscipline dans les gradins. Les menaces n’ont pas affecté l’énergie des partisans, qui ont visé les joueurs des Dolphins à leur retour au vestiaire pour la mi-temps.

Avec cette victoire, les Bills ont assuré leur place en éliminatoires pour la quatrième saison de suite.