L'Argentine remporte la Coupe du monde

A-t-on assisté à la plus grande finale de l’histoire de la Coupe du monde? C’est bien possible. L’Argentine sa triomphé de la France 3 (4) à 3 (2) aux tirs au but.

On a eu droit à un match rempli de rebondissements à partir de la 80e minute et à une confrontation épique entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui sont normalement coéquipiers au Paris Saint-Germain.

Messi a terminé le match avec un doublé et Mbappé avec un tour du chapeau, le premier en final depuis 1966.

Messi aura attendu cinq Coupes du monde, mais il est finalement champion, menant son équipe au titre comme l’a fait Diego Maradona en 1986, le dernier triomphe argentin.

Incroyable

On vous expliquera plus tard comment les deux équipes en sont venues à jouer en prolongation, mais parlons d’abord de celle-ci qui valait le prix d’entrée.

Messi pensait avoir donné la victoire aux siens en marquant sur un retour de lancer à la 190e minute pour faire 3 à 2, mais on n’en avait pas fini avec les rebondissements.

La France cherchait désespérément à marquer un troisième but pour créer l’égalité quand un tir a touché le coude de Gonzalo Montiel, ce qui a valu un tir de pénalité aux Bleus qui en avaient un autre plus tôt.

Kylian Mbappé a marqué à la 118e minute pour ramener tout le monde à 3 à 3. Il inscrivait ainsi son huitième but du tournoi, un de plus que Messi.

L’éveil

Mais si tou ça s’est produit, c’est parce qu’une parenthèse de 97 secondes a changé le cours du match pour le transformer en pur divertissement alors que l’Argentine menait 2 à 0.

Avec une dizaine de minutes à jouer, la France est devenue la première équipe depuis l’Allemagne, en 1954, à combler un déficit de deux buts en finale de la Coupe du monde, forçant les deux équipes à jouer en prolongation.

L’Albiceleste menait alors 2 à 0 grâce à des buts de Lionel Messi et Angel Di Maria et était en contrôle de la rencontre avec un peu plus de dix minutes à jouer.

Puis la France est sortie de sa dormance en marquant sur ses deux premiers tirs cadrés du match. À la 80e minute, la jeune sensation a converti un tir de pénalité obtenu par Randal Kolo Muani.

Mbappé est revenu à la charge 97 secondes plus tard pour marquer son second du match en faisant un une-deux bien exécuté avec Marcus Thuram. Il s’agissait de son septième but du tournoi.

L’Argentine avait pris les devants en première demie sur un tir de pénalité de Messi (23e) et sur un but d’Angel Di Maria (36e).

Un exploit

En marquant dans cette finale, Messi a réussi un exploit qu’aucun autre joueur n’avait réalisé avant lui.

Il est en effet devenu le premier joueur de l’histoire du football à marquer un but lors de la phase de groupe, des huitièmes, des quarts, des demies et lors de la finale d’une même Coupe du monde.

Et ça ne s’arrête pas là. Ce doublé lui a permis de porter à treize son total de buts en Coupe du monde, lui permettant de dépasser Pelé pour rejoindre Just Fontaine au quatrième rang des meilleurs marqueurs de tous les temps.