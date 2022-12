CH: un attaquant qui casse tout à Laval est rappelé

Le Québécois Anthony Richard a été rappelé par le Canadien de Montréal dimanche matin.

L’attaquant de 25 ans est le meilleur pointeur du Rocket de Laval, le club-école du CH dans la Ligue américaine. En 27 parties, Richard a touché la cible à 18 reprises et fourni 13 mentions d’aide pour 31 points.

Le natif de Trois-Rivières a été embauché par le club montréalais le 13 juillet dernier à titre de joueur autonome. Il avait paraphé un contrat d’un an d’une valeur de 750 000$.

Richard a précédemment œuvré dans les organisations des Predators de Nashville et du Lightning de Tampa Bay. Il a d’ailleurs joué deux parties dans la Ligue nationale avec la première de ces deux équipes. Le gaucher n’a cependant pas encore inscrit de point dans le circuit Bettman.

Le Canadien a aussi indiqué que l’avant Rem Pitlick avait été cédé au Rocket. En 14 rencontres avec le Tricolore cette saison, il a amassé un but. Ce n’est pas la première fois que le joueur de centre doit faire la navette entre Montréal et Laval. L’athlète de 25 ans a d’ailleurs inscrit un but et obtenu cinq mentions d’aide pour six points en neuf matchs avec le Rocket en 2022-2023.

Le CH disputera son prochain match lundi soir, lors d’une visite au Mullett Arena pour un duel contre les Coyotes de l’Arizona. Il s’agira du premier match d’un voyage de sept duels sur les patinoires adverses.