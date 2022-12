Paris sportifs : les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 18 décembre qui valent le détour.

Coupe du monde de soccer : Argentine c. France

Les deux équipes comptent sur deux attaques qui peuvent être dévastatrices. On peut donc s’attendre à une finale offensive. Chez les Argentins, Lionel Messi, avec cinq buts depuis le début du tournoi, est en mission afin de remporter sa première Coupe du monde. Ils comptent également sur d’autres joueurs capables de faire bouger les cordages comme Julian Alvarez, auteur de quatre buts, dont deux en demi-finale, et Enzo Fernandez. Chez les Français, Kylian Mbappé est aussi en mesure de changer un match à sa façon grâce à ses cinq filets, mais il n’est pas seul. Il peut aussi s'appuyer sur des coéquipiers offensifs comme Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé. L’absence possible d’Olivier Giroud pour une blessure au genou pourrait faire mal à la France lors de cette finale. Les défensives devraient quand même en avoir plein les bras.

Prédiction : Plus de 2,5 buts – 2,30

Hockey : Rangers de New York c. Blackhawks de Chicago

Les Rangers possèdent une bonne offensive avec Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Adam Fox et Chris Kreider, pour ne nommer qu’eux. New York marque en moyenne 3,1 filets par match. De leur côté, les Blackhawks ont des soucis à l’attaque, eux qui sont la pire équipe de la Ligue nationale de hockey au chapitre de la moyenne de buts par rencontre, avec 2,3. Il ne faudrait pas s’attendre à un festival offensif dans ce match dimanche soir.

Prédiction : moins de 6 buts au total - 1,86

Football : Chiefs de Kansas City c. Texans de Houston

Les Chiefs marquent en moyenne près de 30 points par match en raison des bonnes performances de Patrick Mahomes, tandis que les Texans en obtiennent très peu avec une maigre récolte de 15 points en moyenne. La défensive de Kansas City n’est pas l’une des plus redoutables, mais elle sera probablement en mesure de donner du fil à retordre aux Texans, de sorte que moins de points seront inscrits dans le match. Travis Kelce sera également à surveiller pour l’obtention d’au moins un touché. Le numéro 87 des Chiefs n’en a pas inscrit depuis deux matchs. Cible préférée de Mahomes, il voudra probablement ajouter un majeur à sa fiche.

Prédiction : moins de 49,5 points au total - 1,90