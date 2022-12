Médaille de bronze pour Laurent Dubreuil à Calgary

CALGARY - Laurent Dubreuil a tout donné pour signer une troisième victoire de suite sur 500 m, mais il a manqué de gaz dans les 100 derniers mètres, pour finir sur la troisième marche du podium, samedi, à la Coupe du monde de patinage de vitesse de Calgary.

Auteur d’un bon temps d’ouverture de 9,58 s et en bonne position après le dernier virage, Dubreuil n’a pas été en mesure de compléter sa course en force comme il le fait quand il est au sommet de son art.

Son chrono de 34,10 s lui a valu le bronze. Auteurs de leurs meilleurs temps en carrière, le Coréen Jun-Ho Kim (34,07 s) et l’Américain Jordan Stolz (34,08 s) ont remporté respectivement l’or et l’argent.

Dubreuil remporte une quatrième médaille en autant de courses depuis le début de la saison sur 500 m.

«J’ai réussi une bonne course, mais les jambes n’étaient pas aussi bonnes qu’au cours des dernières semaines et je n’avais pas le même punch, a-t-il expliqué. Je me sens mal de ne pas être satisfait d’une troisième place, mais c’est le mieux que je pouvais faire dans les circonstances. J’ai ressenti beaucoup de fatigue en début de semaine et cette troisième place est meilleure que ce que j’espérais. C’est encourageant de réussir un temps de 34 s 10 malgré la fatigue.»

«Il me restait assez d’énergie pour être bon, mais pas assez pour être excellent, de poursuivre le patineur de 30 ans. Cinq épreuves en six semaines c’est beaucoup. Je ne m’aurais [sic] pas plaint s’il n’y avait pas eu de Coupe du monde en fin de semaine. Retourner à la maison et me reposer va faire du bien avant de reprendre un cycle d’entraînement en prévision des deux dernières Coupes du monde et du Championnat du monde.»

Départ canon

Les espoirs du médaillé d’or Kim auraient pu s’envoler fin dès les premiers coups de patin quand sa lame a piqué dans la glace.

«La ligne est mince entre réussir un départ parfait et perdre l’équilibre, a expliqué Dubreuil. Tu es tellement penché vers l’avant que tu es à la limite. Il a bien récupéré et réussi un excellent départ de 9,46 s. Je me revois en lui. Il s’améliore à chaque année et il connaît actuellement ses meilleurs moments en carrière avec trois médailles depuis le début de la saison. Je suis heureux pour lui.»

Comment entrevoit-il le 1000 m qui sera présenté dimanche, lui qui a remporté deux médailles d’argent en trois courses depuis le début de la saison?

«On va voir ce qu’il me reste d’énergie, mais je me sentais un peu mieux aujourd’hui [samedi] que vendredi. J’ai frappé un creux cette semaine alors que j’étais brûlé bien raide, mais c’est bon signe d’avoir été en mesure de revenir. J’espère être en mesure de conserver mon premier rang au classement cumulatif du 1000 m.»

Pause appréciée

Tout comme Dubreuil, Christopher Fiola appréciera au plus haut point la pause des Fêtes. Son temps de 34,67 s lui a valu la 19e place.

«J’ai connu un meilleur départ que la semaine dernière, mais mon tour était moins bon. Malgré tout, je reste dans le top 10 [10e] au général. C’était mon objectif et c’est mission accomplie pour cette première moitié de saison.»

ÉPATÉ PAR LE PRODIGE AMÉRICAIN STOLZ

Laurent Dubreuil était incrédule devant la prestation du jeune prodige américain Jordan Stolz.

Médaillé d’argent, vendredi, sur 1500 m, l’Américain de 18 ans est de nouveau monté sur la deuxième marche du podium au 500 m.

«Avec la spécialisation, je ne pensais pas revoir ça, un gars qui gagne une médaille au 500 m et au 1500 m la même fin de semaine, a mentionné Dubreuil. Tu vois ça une fois aux dix ans. Un jeune de 18 ans qui réalise un tel exploit, c’est du jamais-vu depuis Eric Heiden (le multiple médaillé olympique américain). C’est quasiment épeurant de voir comment il est bon à seulement 18 ans. C’est difficile à comprendre qu’un humain est capable de réussir ce qu’il fait.»

«Il y a seulement quelques patineurs qui ont réussi cet exploit dans l’histoire, de poursuivre Dubreuil. Au sommet de sa carrière en 1984 aux Jeux olympiques de Sarajevo, Gaétan Boucher, qui est une légende, a gagné des médailles au 500 m et au 1500 m, mais il ne l’a pas refait.»

Les performances de Stolz ont ramené à la mémoire de Dubreuil les sages paroles de sa mère (l’Olympienne Ariane Loignon) alors qu’il était encore tout jeune et connaissait déjà du succès.

«Afin de s’assurer que je demeure humble, ma mère m’avait dit qu’il y aurait toujours quelqu’un [de] meilleur que moi, a-t-il raconté. Je comprends ce qu’elle veut dire. Stolz est meilleur que moi au 1000 m, mais je suis encore capable de le battre au 500 m. Stolz a beaucoup plus de talent que moi et je vais tenter de gagner le plus de médailles avant qu’il ne soit trop fort.»

Dubreuil ne s’inquiète pas de l’émergence de Stolz, qui est devenu le 11 novembre à Stavanger en Norvège le plus jeune patineur (18 ans et 174 jours) de l’histoire à remporter une médaille d’or en Coupe du monde.

«Je n’ai pas besoin de gagner pour être heureux, a-t-il affirmé. J’aime le patin. Tu deviens malheureux quand ton bonheur est trop lié aux victoires. Charles (Hamelin) a vécu une très belle dernière saison même si ses résultats dans les courses individuelles n’étaient plus les mêmes.»

Record du monde junior

Pour une quatrième fois cette année, Stolz a battu le record du monde junior sur 500 m, record que Dubreuil avait établi en janvier 2012 à Salt Lake City et détenu pendant neuf ans.

L’entraîneur de sprint américain et le coach personnel du jeune surdoué Bob Corby ont immortalisé le moment en prenant une photo avec les trois médaillés. «C’est difficile de battre un record parce que l’équipement n’évolue plus, a expliqué Dubreuil. Tu dois être meilleur.»