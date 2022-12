Les Alouettes ont trouvé leur homme

Le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia, a finalement trouvé son homme et a embauché Jason Maas à titre d’entraîneur-chef.

L’organisation en a fait l’annonce ce samedi, quelques semaines après avoir amorcé le processus d’embauche.

«Je suis extrêmement heureux de pouvoir engager un entraîneur de la trempe de Jason», a indiqué Maciocia dans un communiqué.

«Pour l'avoir côtoyé pendant ma carrière et pour avoir maintenu un contact rapproché au fil des ans, je suis convaincu que Jason est la bonne personne pour nous permettre de poursuivre notre ascension.»

Maas compte sur une vaste expérience dans la Ligue canadienne de football (LCF). Il y a d’abord évolué comme quart-arrière, soit de 2000 à 2011. C’est à cette époque qu’il a fait la connaissance de Maciocia. Le DG a été le coordonnateur à l’attaque et l’entraîneur-chef de Maas chez les Eskimos d’Edmonton pendant quelques saisons au début de millénaire.

Le nouvel homme de confiance des «Als» a amorcé sa carrière d’entraîneur en 2012, après son deuxième séjour comme pivot avec le club albertain. Il a occupé plusieurs fonctions en attaque chez les Argonauts de Toronto pendant deux saisons, avant d’obtenir le poste de coordonnateur à l’attaque du Rouge et Noir d’Ottawa en 2015.

Avant la fin de cette année-là, Maas était de retour à Edmonton, où il a été embauché comme entraîneur-chef. Il a occupé cet emploi pendant quatre saisons [2016 à 2019] et maintenu un dossier de 39-33. Ses formations n’ont jamais été en mesure d’atteindre un match de la coupe Grey, échouant trois fois en finale de section.

Congédié par les Eskimos au terme de la saison 2019, il s'est ensuite joint aux Roughriders de la Saskatchewan comme responsable de l’attaque. Il a occupé ce poste jusqu’en novembre dernier.

L’unique candidat de l’externe

En choisissant Maas, le DG des «Moineaux» a jeté son dévolu sur le seul candidat qui ne faisait pas partie du groupe d’entraîneurs des Alouettes en 2022. L’organisation avait fait preuve de transparence et révélé que cinq hommes étaient en lice pour le poste qu’occupait Maciocia par intérim depuis le congédiement de Khari Jones, au début du mois de juillet dernier.

Les quatre autres candidats étaient l’adjoint à l’entraîneur-chef André Bolduc, le coordonnateur des unités spéciales Byron Archambault, le coordonnateur défensif Noel Thorpe et l’entraîneur des quarts-arrière Anthony Calvillo. Parmi ceux-ci seulement Thorpe n’était pas en mesure de s’exprimer en français, ce qui semble également être le cas de Maas.

Tous ces instructeurs n’ont pas de contrat en poche en vue de la campagne 2023. Il sera intéressant de voir combien d’entre eux seront de retour. Certains, dont Calvillo, ont publiquement dit qu’ils aimeraient toujours être à l’emploi des Alouettes, et ce, même s’ils n’obtenaient pas le poste de pilote.

Il y a fort à parier qu’Archambault sera également de retour, lui qui est très estimé par Maciocia. Les cas de Thorpe et de Bolduc sont plus nébuleux. Selon les dires du directeur général des opérations football et du personnel des joueurs des Alouettes, Éric Deslauriers, il devrait y avoir des retours.

«Nous avions quelque chose de bien l’an dernier, a-t-il affirmé. Nous n’avons donc pas besoin de faire table rase. Ça serait bon de garder une certaine stabilité.»

«Ce sera à Danny et à Jason d’identifier qui restera pour composer notre groupe d’entraîneurs en 2023.»

Le directeur général et le nouvel entraîneur-chef s’étendront peut-être sur la question mardi, lors de la conférence de presse d’introduction de Maas.

Une bonne chose de réglée

L’embauche de Jason Maas comme entraîneur-chef des Alouettes a été saluée par plusieurs, dont le directeur général des opérations football et du personnel des joueurs Éric Deslauriers.

«Je suis très content de cette nomination, a-t-il exprimé au bout du fil. C’est quelqu’un qui amène de l’expérience et son savoir-faire offensif. Il a multiplié les expériences pendant plusieurs saisons et avec plusieurs équipes. Il connait très bien notre ligue.»

Le football canadien est un petit monde et Deslauriers a déjà eu l’occasion de partager le vestiaire avec le nouveau venu. En 2007, lors de la première saison de l’ancien receveur de passes, Maas a été échangé aux «Als» en septembre. Principalement utilisé comme troisième pivot derrière Anthony Calvillo et Marcus Brady, l’Américain n’a pas beaucoup vu le terrain dans l’uniforme des «Moineaux». Deslauriers garde toutefois un excellent souvenir de lui.

«Il était très business, s’est-il souvenu. C’était un vrai professionnel qui se démarquait par son sérieux. Il ne jouait pas, mais il était toujours prêt pour son opportunité. Il comprend ce que c’est d’être un pro. C’est aussi un gagnant, lui qui a soulevé la coupe Grey comme joueur et comme entraîneur.»

Passer à la prochaine étape

L’embauche de Maas permettra d’ailleurs aux membres de l’état-major des Alouettes, dont Deslauriers, de passer à la prochaine étape en ce qui concerne la construction de l’équipe.

«Pour nous, les recruteurs, ça va nous permettre de savoir quel type de joueurs nous pourrons sélectionner [au repêchage] ou embaucher comme joueur autonome en vue du prochain camp d’entraînement», a-t-il indiqué.

L’arrivée de Maas permettra aussi à Maciocia d’avancer dans certaines de ses négociations importantes avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Au bilan des joueurs à la fin du mois de novembre, le quart-arrière Trevor Harris et le receveur de passes Eugene Lewis étaient notamment de ceux qui ont affirmé vouloir connaître l’identité du nouveau pilote avant d’amorcer des négociations contractuelles. Les deux athlètes pourraient bénéficier de leur autonomie le 14 février prochain.

Jason Maas

Née au Wisconsin le 19 novembre 1975 (47 ans).

Amorce sa carrière professionnelle comme quart-arrière en participant à un camp d’entraînement avec les Ravens de Baltimore (1999). Il fait ensuite le saut dans la LCF, où il portera les couleurs des Eskimos d’Edmonton (2000-2005 et 2008-2011), des Tiger-Cats de Hamilton (2006-2007) et des Alouettes (2007).

Il a remporté trois fois la coupe Grey, soit deux fois comme joueur (2003 et 2005) et une fois comme entraîneur des receveurs de passes des Argonauts (2012).

Maas a établi son domicile à Sherwood Park, en Alberta. Il est le père de deux enfants.