Le standard de Martin St-Louis

Martin St-Louis veut que son équipe devienne une puissance comme le Lightning de Tampa Bay.

C'est du moins ce que Renaud Lavoie a déclaré lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, samedi.

«Il regarde présentement la troupe de Jon Cooper et il se dit que c'est son standard. Je me souviens avoir eu plusieurs conversations avec Martin, depuis qu'il est avec les Canadiens, et il me disait toujours qu'il regardait le Lightning et qu'il voulait une équipe comme le Lightning. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il y a un processus.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports croit même que l'entraîneur-chef des Canadiens pourrait bien réaliser son objectif lors de son mandat.

«Comment les joueurs vont s'adapter à ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qui va arriver si on échange des joueurs importants, d'ici la fin de la saison? Ce n'est pas évident de faire des projections avec ça, mais je suis à peu près convaincu que, dans le règne de Martin St-Louis, on risque fortement de le voir.»

Renaud Lavoie ajoute que St-Louis a un effet bénéfique sur de nombreux joueurs, dont Jonathan Drouin.

«Jonathan Drouin est incroyable en avantage numérique. Depuis qu'il est de retour au jeu, c'est l'un des meilleurs joueurs des Canadiens. L'entraîneur aime beaucoup ce qu'il voit de Jonathan Drouin, avec raison. Regardez ce qu'il fait avec la rondelle, surtout en avantage numérique, c'est exceptionnel. Jonathan Drouin, présentement, joue du hockey la tête complètement libre. Ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Je pense qu'il se sent hyper bien de jouer sous Martin St-Louis.»

