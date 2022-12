La fille d'Alex Pietrangelo a été hospitalisée

Manquant à l’appel depuis le 26 novembre dernier en raison de problèmes familiaux, le défenseur Alex Pietrangelo était de retour au jeu samedi, et il a dévoilé les circonstances entourant son absence.

L’Ontarien a rencontré les médias après l’entraînement matinal des Golden Knights de Vegas, à quelques heures de leur duel face aux Islanders de New York.

Il a expliqué avec émotion que sa fille de quatre ans avait été hospitalisée. Pietrangelo croyait d’abord qu’elle était atteinte d’une grippe, mais sa condition s’est détériorée lorsqu’une lésion s’est formée sur son cerveau.

Sa fille a alors perdu toute sa motricité et a dû être nourrie avec une sonde d'alimentation, au Sunrise Hospital de Las Vegas.

«Les cinq premiers jours, elle ne pouvait pas même ouvrir ses yeux, a mentionné Pietrangelo, selon le compte Twitter des Knights. Ça vient avec beaucoup de tests et d’analyses pour essayer de trouver le problème. Nous avons obtenu un traitement et une semaine plus tard, la lésion était disparue. Sans dire que c’était une surprise, ç’a progressé plus rapidement que le diagnostic initial.»

Les médecins s’attendent à ce qu’elle se rétablisse complètement. Elle est revenue à la maison en milieu de semaine, et elle s’est rapidement remise à marcher.

«Je suis heureux de ses progrès. Nous en avons encore pour des mois et des mois de réhabilitation pour qu’elle revienne au point où elle en était avant. En tant que famille, nous allons devoir travailler fort. Mes horaires d’entraînement devraient être un peu plus flexibles. Elle est une jeune fille résiliente», a indiqué Pietrangelo, qui a peiné à contenir ses larmes durant cette entrevue.

Avant de quitter l’entourage de l’équipe lors de ce triste chapitre, l’arrière connaissait un excellent début de saison. Il a inscrit trois buts et 21 points en 24 matchs.

En carrière, l’ancien des Blues de St. Louis a récolté 132 buts et 538 points en 902 duels.