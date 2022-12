Jean Pascal: «je veux être le Yvon Michel noir»

Jean Pascal a déjà tout accompli dans le ring, à quelques exceptions près, et sa carrière dans la boxe pourrait se poursuivre comme promoteur. Avant même d’accrocher ses gants, l’athlète de 40 ans tâte le terrain pour la suite.

Le pugiliste québécois collabore à nouveau avec le Groupe Yvon Michel (GYM) pour son premier combat dans la Belle Province depuis 2018, lui qui affrontera Michael Eifert à la Place Bell de Laval, le 9 février prochain.

Toujours en bons termes avec Yvon Michel, Pascal s’est permis de lui proposer un boxeur pour la sous-carte. Il s’agirait d’un combattant marocain de la catégorie des poids lourds légers, qui ne s’est jamais battu professionnellement. Il pourrait être le premier client de Jean Pascal, qui a ouvert sa boîte de promotion en 2014.

«Je crois que j’ai l’expérience. J’ai beaucoup appris d’Yvon Michel et il m’a beaucoup montré dans la promotion de la boxe. Je crois que lorsqu’il ira vers la porte de sortie, je serai là pour prendre la relève s’il le faut», a mentionné Pascal, qui s’est exprimé vendredi en marge de la conférence de presse en vue de son combat.

Yvon Michel a corroboré ces informations, ajoutant qu’il trouvait brillant que son protégé pense à son avenir pendant qu’il est encore au sommet.

«Il m’a dit : “J’aimerais passer du temps avec toi que tu me montres les ficelles du métier.” Je lui ai dit de se concentrer sur son combat, a-t-il dit en riant. Effectivement, on peut faire des choses ensemble éventuellement. Ça fait longtemps qu’il me dit ça : “Tu dois être à veille de prendre ta retraite?”»

«À moment donné, il m’a dit : “Je veux être le Yvon Michel noir”, a ajouté le promoteur, ponctuant cette déclaration d’un nouvel éclat de rire. Je trouve ça flatteur, vraiment.»

Pour l’heure, Pascal devra effectivement se concentrer sur Michael Eifert. Une victoire contre l’Allemand pourrait le mener tout droit vers un combat pour la ceinture des mi-lourds de l’IBF que détient Artur Beterbiev.