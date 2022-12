«Je ne suivais pas toujours les conseils qu’on me donnait!» -Therrien

Que se passe-t-il derrière les portes closes avant que l’entraîneur-chef ne prenne la parole après un match? L’ancien pilote des Canadiens Michel Therrien, qui a commenté une récente sortie à chaud de Martin St-Louis, a partagé sa propre expérience. L’équipe des communications du club a beau préparer l’instructeur aux questions qui seront posées après une défaite, le délai est souvent insuffisant pour qu’il décompresse à la suite d’une performance difficile.

«Ils étaient tellement bons. Tu savais à peu près 80% des questions qui arriveraient. Ça m’aidait beaucoup, même si, des fois, les émotions prenaient le dessus», s’est-il remémoré avant la rencontre entre le CH et le Lightning de Tampa Bay, sur les ondes de TVA Sports.

Voyez les propos de Michel Therrien dans la vidéo, ci-dessus.

«Comme Martin (à Ottawa), tu as à peu près 10 minutes pour décompresser. Ce n’est pas toujours évident.»

Therrien dit avoir suivi des formations axées sur la communication avec les médias. Il a compris que la réponse de l’entraîneur est toujours plus importante que la question d’un journaliste, puisqu’il «s’adresse aux partisans».

Il admet, cependant, qu’il n’était pas toujours le meilleur élève.

«Je peux te dire une chose, je ne suivais pas toujours les conseils qu’on me donnait!»

Maintenant qu’il est dans le camp médiatique, Therrien comprend que les propos de St-Louis après la défaite à Ottawa, mercredi, soient devenus viraux.

«Du côté des médias, on adore tous la controverse un peu. C’est certain que ça vient avec l’expérience. Martin, je le trouve très, très bon en conférence de presse. Il amène de bons points et il s’exprime très bien, souligne-t-il.

«Les émotions entrent en ligne de compte aussi. On est tous humain. Des fois on devient fâché après un match. Que ce soit contre un arbitre ou contre ton équipe. Ce n’est pas toujours évident. Je trouve que Martin St-Louis est excellent avec les médias.»