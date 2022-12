Avec deux championnats au cours des trois dernières années, le Lightning de Tampa Bay a fait des jaloux à travers la Ligue nationale de hockey. Si bien que certains se demandent si la formule que le directeur général, Julien BriseBois, doit être clonée.

Pourtant, BriseBois, même s’il a eu du succès aux commandes des opérations hockey de la formation floridienne, le Québécois croit qu’il n’y a pas de formule préfaite pour être au sommet.

«Il n’y a pas de formule idéale, a souligné BriseBois lors de l’émission JiC, samedi, sur les ondes de TVA Sports. On ne vit pas dans un monde idéal. On vit dans un monde où tous les jours, on essaie de faire de notre mieux. Et on espère que faire de notre mieux va être suffisant.

«On espère que si on fait de notre mieux au quotidien, semaine après semaine, mois après mois, année après année, un jour les astres vont s’aligner pour nous et qu’on va être récompensés avec un championnat. C’est ça notre travail. Ce n’est pas de bâtir une équipe parfaite. Il y a trop bâtons dans nos roues, à commencer par le plafond salarial.»

BriseBois et son adjoint Mathieu Darche ont également discuté de leur complicité, cruciale à bâtir une formation gagnante.

«On passe beaucoup de temps ensemble, a confié BriseBois. Une chance qu’on s’apprécie, car on passe plus de temps ensemble pendant la saison qu’avec nos épouses. [...] On socialise à l’extérieur du bureau aussi. On joue au pickleball ensemble.

«On a une belle complicité, on se complète bien, a rétorqué Darch. Tu n’as pas le choix de bien t’entendre avec les gens que tu travailles, sinon ça serait misérable. [...] Après trois ans et demi, tout semble bien aller.»

