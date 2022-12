Deux revers de suite pour la Force

Pour la première fois cette saison, la Force de Montréal a subi un deuxième revers consécutif. Les Whitecaps du Minnesota ont eu le meilleur sur l’équipe québécoise, l’emportant 5 à 2 au Richfield Ice Arena, samedi.

La Force a pris les devants au deuxième vingt, mais les trois buts consécutifs de Natalie Snodgrass ont complètement changé l’allure de la rencontre. L’attaquante, qui fêtait son anniversaire de naissance, a doublé son nombre de filets cette saison. Elle a obtenu son tour du chapeau en récupérant une rondelle près de la gardienne Tricia Deguire et a porté la marque à 4 à 2.

La rencontre était présentée à TVA Sports 2.

Montréal a inscrit le premier but du match par l’entremise de Christine Deaudelin, à 8 min 46 s de la deuxième période. Quelques instants après l’égalisation par Sidney Morin, Ann-Sophie Bettez a réussi l’un des plus beaux buts de la saison. Remontant la patinoire du côté gauche, Jade Downie-Landry a plongé dans l’axe, attirant une défenseuse avec elle, avant de remettre à sa capitaine. Bettez a récupéré la rondelle dans l’enclave et a servi une tasse de café à la gardienne Amanda Leveillé.

«Je lui ai dit de garder la rondelle. On s’est croisé au milieu et elle m’a fait une passe magnifique. Je crois que la gardienne a pensé qu’elle allait tirer, alors elle s’est compromise. J’ai eu un filet ouvert. C’était un bon jeu de sa part», a expliqué Bettez aux analystes de la Premier Hockey Federation lors du premier entracte.

Joanna Albers a complété le pointage dans une cage déserte.

Les Whitecaps recevront à nouveau la Force dimanche, pour un match revanche.