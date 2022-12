Des Flames qui ont besoin d'être ravivés

À 10 matchs de la mi-saison, les Flames de Calgary sont toujours à court de réponses. Contre toute attente, ils ne font pas partie du portrait des séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest.

Vendredi, les hommes de Darryl Sutter ont encaissé un cinquième revers consécutif, s’inclinant cette fois au compte de 5 à 2 face aux Blues de St. Louis. Il s’agit d’une deuxième longue séquence infructueuse pour les Flames cette saison, qui avaient baissé pavillon à sept reprises de suite entre le 29 octobre et le 10 novembre.

«Bien sûr que nous sommes frustrés, nous avons perdu cinq matchs de suite, a avoué l’attaquant Elias Lindholm au réseau Sportsnet après la rencontre de vendredi. On veut gagner et participer aux séries éliminatoires, mais de la façon dont nous jouons, nous n’y parviendrons pas.»

Son compatriote suédois Mikael Backlund en est à sa 14e saison avec la formation albertaine. Cette expérience lui permet de prendre un pas de recul et de faire preuve d’un optimisme prudent par rapport au reste de la saison.

«Nous savons que nous pouvons encore accomplir de belles choses, a-t-il estimé. La saison n’est pas en train de nous échapper. Mais nous devons nous ressaisir et être bien meilleurs.

«Nous n’avons pas abandonné. Nous tirons de l’arrière au classement. Nous savons que nous devons mieux jouer et remporter plus de matchs, et nous atteindrons nos objectifs.»

Un manque de production

La situation n’est pas catastrophique pour autant pour l’équipe de Calgary. Avant les duels de samedi dans la Ligue nationale de hockey, elle affichait un dossier de 13-12-6 et avait amassé autant de points au classement (32) que l’Avalanche du Colorado, qui occupe la dernière place donnant accès au bal printanier.

Les Flames devront toutefois apporter les correctifs nécessaires pour remplir les filets adverses plus fréquemment. Ils occupent le 23e échelon du circuit pour la moyenne de buts par match (2,94) et ont été limités à deux filets ou moins à sept de leurs 13 derniers duels.

Sutter n’a donc aucunement hésité lorsqu’on lui a demandé ce qui expliquait les déboires de sa troupe.

«Les chances de marquer ratées, a lancé l’instructeur-chef. Nous sommes souvent à proximité au pointage. C’est un enjeu de production.»

Jonathan Huberdeau (18 points en 28 matchs), Andrew Mangiapane (14 points en 31 matchs) et même Nazem Kadri (22 points en 31 matchs) devront assurément passer à la vitesse supérieure pour propulser les leurs vers les séries éliminatoires.

Les Flames seront de retour en action dimanche, alors qu’ils visiteront les Sharks à San Jose.