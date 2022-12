Le Lightning fait sa loi; 3e revers de suite pour le CH

Il y avait une confrontation entre une équipe en reconstruction et une équipe qui a atteint la finale de la Coupe Stanley les trois dernières années. Si le Canadien a battu quelques grosses pointures cette saison, il n’y a pas eu de surprise face au Lightning.

Voyez les faits saillants dans la vidéo principale ci-dessus.

Le Lightning, les champions en 2020 et 2021, ont signé une victoire de 5 à 1 contre le CH, samedi, au Centre Bell. Brandon Hagel (deux buts et une passe), Steven Stamkos (deux passes) et Nikita Kucherov (un but, une passe) ont transporté l’attaque sur leurs épaules.

On l’appréhendait depuis quelques semaines. Sans Brendan Gallagher, Sean Monahan et David Savard, trois meneurs importants, le CH devait tôt ou tard traverser des jours sombres. C’est maintenant le cas.

«Oui, on s’ennuie d’eux, ils sont trois pièces importantes de notre casse-tête et ils ont joué plusieurs matchs dans la LNH, a rappelé le capitaine Nick Suzuki. J’espère qu’ils reviendront bientôt. Mais ça reste à nous de mieux jouer.»

En chute

Pour une première fois cette année, la bande à Martin St-Louis a encaissé un troisième revers d’affilée en temps réglementaire.

Cette glissade se lit également au classement général. Pour une première fois également cette année, le Canadien se réveillera au huitième et dernier rang de la division Atlantique avec un dossier de 30 points (14-15-2) en 31 matchs.

«Ce n’est pas un bon sentiment, tu ne veux jamais te retrouver en dernière position dans ta division, a dit le défenseur Kaiden Guhle. Il y a maintenant une chose que nous pouvons faire, soit remonter au classement. Nous restons une équipe motivée, nous voulons gagner.»

Zéro en trois

Dans ce match, le CH n’a toujours pas réglé ses problèmes en supériorité numérique avec aucun but en trois tentatives.

Misant sur une unité à cinq attaquants encore une fois au sein de sa première vague, les locaux n’ont absolument pas menacé Andreï Vasilevskiy avec l’avantage d’un homme en décochant seulement deux tirs. Le Lightning a été plus dangereux avec quatre tirs en désavantage numérique.

CE QU’ON A REMARQUÉ...

472 livres

Il n’y a pas juste à Shawinigan où il y a des combats de poids lourds. Dans une bataille pratiquement aussi longue que celle entre Arslanbek Makhmudov et Michael Wallisch, Arber Xhekaj a gagné son duel contre Pat Maroon en première période. À 238 livres, Xhekaj pèse quatre livres de plus que le numéro 14 du Lightning. Xhekaj, qui venait de frapper Anthony Cirelli, n’a pas hésité à accepter l’invitation de Maroon.

Un autre essai pour Anderson

Martin St-Louis avait brassé ses cartes pour la visite du Lightning. Au dernier match avant un long voyage, il avait replacé Kirby Dach au centre et misé sur Josh Anderson à l’aile droite. À cinq contre cinq, Dach s’est bien débrouillé aux côtés de Jonathan Drouin et de Juraj Slafkovsky, mais Anderson n’a pas la vision du jeu et les qualités d’un passeur pour nourrir Nick Suzuki et Cole Caufield.

Un passager en moins

Auteur de deux petits tirs à ses cinq derniers matchs et de seulement six points (2 buts, 4 passes) en 26 matchs cette saison, Evgenii Dadonov a sauté son tour pour la visite du Lightning. Il avait participé aux 18 derniers matchs de son équipe. Michael Pezzetta l’a remplacé au sein de la formation. À la ligne bleue, Mike Matheson a fait son retour au jeu après une absence de quatre matchs. Chris Wideman n’était pas en uniforme.

Trop de punitions

Il y avait une équipe dangereuse en supériorité numérique et une équipe qui n’a toujours pas trouvé la bonne recette. L’équipe dangereuse portait un gilet bleu et blanc. Le Lightning a marqué deux buts en avantage numérique en six occasions. Cirelli et Brandon Hagel, son deuxième du match, ont déjoué Jake Allen.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la partie

18:01 - BUT TB 5-1 Nikita Kucherov démontre l'étendue de son talent et ajoute l'insulte à l'injure

Kucherov marque le 5e but du Lightning -

00:16 - BUT MTL 4-1 Nick Suzuki profite d’une superbe mise en scène gracieuseté de Kaiden Guhle et réduit la marque face au Lightning

Suzuki marque son 1er en 6 matchs (17 décembre 2022) -

00:00 - Début de la période

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période

17:47 - BUT TB 4-0 Les gros canons du Lightning n'en demandaient pas autant; un deuxième filet en avantage numérique pour Tampa Bay

Le Lightning profite de l'avantage numérique et mène 4-0 -

17:41 - Josh Anderson sert un double-échec à Erik Cernak; punition mineure

15:46 - Juraj Slafkovsky et Nick Paul ont maille à partir; pénalité mineure pour les deux belligérants

14:05 - Erik Cernak en met trop au goût de l'officiel envers Nick Suzuki; punition mineure

09:26 - BUT TB 3-0 L'attaque massive du Lightning fait payer l'indiscipline du CH; Anthony Cirelli enfile l'aiguille, Corey Perry et Nikita Kucherov sont les complices

Anthony Cirelli marque son 1er de la saison face au CH (17 décembre 2022) -

08:46 - Jake Evans porte son bâton au visage de Brayden Point; pénalité majeure de quatre minutes

07:20 - Mike Matheson commet de l'obstruction à l'endroit d'Anthony Cirelli; punition mineure

05:02 - Jonathan Drouin manœuvre bien et force Cal Foote à se commettre; punition mineure

01:30 - Le Tricolore est surpris avec six joueurs sur la patinoire; punition mineure

00:00 - Début de la période

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période

17:55 - Rem Pitlick porte son bâton au visage de Victor Hedman; punition mineure

11:39 - BUT TB 2-0 Nick Paul récupère un retour dans l'enclave et double l'avance des «Bolts»

Nick Paul double l'avance du Lightning au Centre Bell (17 décembre 2022) -

08:10 - Cal Foote fait trébucher Jonathan Drouin; punition mineure

04:54 - Arber Xhekaj sert une percutante mise en échec à Anthony Cirelli et doit répondre de ses actes devant le colosse Pat Maroon

XHEKAJ -

02:57 - BUT TB 1-0 Les visiteurs prennent les devants sur leur premier tir par l'entremise de Brandon Hagel, Ian Cole et Erik Cernak obtiennent des mentions d'aide

Brandon Hagel déjoue Jake Allen sur le 1er tir du Lightning -

00:00 - Début de la partie

Avant-match

Après des défaites aux mains des Sénateurs d'Ottawa et des Ducks d'Anaheim, l'entraîneur-chef Martin St-Louis a remanié son alignement.

Ainsi, selon les combinaisons aperçues à l'entraînement matinal, Evgenii Dadonov et Chris Wideman seront laissés de côté face au Lightning. Après avoir raté les quatre derniers matchs en raison d'une blessure, Mike Matheson effectuera un retour au jeu. À l'attaque, Michael Pezzetta remplacera son coéquipier russe.

«Matheson va nous aider en transition et défensivement, a estimé St-Louis au terme de l'entraînement. C’est un vétéran dont on a besoin.»

Josh Anderson sera quant à lui de retour à la droite de Cole Caufield et Nick Suzuki, sur la première unité. Juraj Slafkovsky, Kirby Dach et Jonathan Drouin seront réunis pour la première fois de la saison, sur le deuxième trio.

«C’est d’essayer de gérer cette position-là, un peu, avec moins de contrôle sur les changements sur la route, a justifié l'instructeur-chef, pour expliquer ces combinaisons. C’est pour avoir un peu de profondeur sur chaque ligne. Je pense que "Jo" et "Dacher" peuvent s’aider sur les mises au jeu aussi. Ce sont deux joueurs qui ont du talent offensif, avec "Slaf" qui amène de la pesanteur.»

Jake Allen défendra la cage du CH, quelques jours après que Samuel Montembeault eut encaissé la défaite à Ottawa.

Martin St-Louis s’adresse aux médias en vue du match de ce soir contre le Lightning au Centre Bell.



Martin St-Louis is addressing the media at the Bell Centre ahead of tonight’s game against the Lightning.#GoHabsGo https://t.co/RT0aDV6OY3 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 17, 2022

Par ailleurs, l'attaquant Brendan Gallagher a patiné en solitaire avant le début de l'entraînement.

La tâche s’annonce ardue face aux «Bolts», qui se situent dans le top 10 des meilleures formations de la Ligue nationale de hockey (LNH) au chapitre des buts marqués et encaissés.

Au centre des succès de son groupe, l'entraîneur-chef Jon Cooper peut sans surprise compter sur ses ténors habituels. Nikita Kucherov (45 points), Steven Stamkos (34 points) et Brayden Point (31 points) affichent une dangereuse constance en cette campagne 2022-2023. L’ancien défenseur des Canadiens Mikhail Sergachev est également brillant, lui qui compte 27 points en 28 affrontements.

Tout ça permet au Lightning d’occuper le huitième rang du circuit Bettman, à l’heure actuelle, en vertu d'un dossier de 19-9-1.

Le Canadien (14-14-2) occupe quant à lui le 23e échelon de la LNH.

Nick Suzuki (30 points), Cole Caufield (27 points) et Kirby Dach (21 points) dominent l’équipe en termes de production offensive.

Alignement du Canadien face au Lightning

Caufield-Suzuki-Anderson

Slafkovsky-Dach-Drouin

Hoffman-Dvorak-Armia

Pezzetta-Evans-Pitlick

Matheson-Harris

Edmundson-Guhle

Xhekaj-Kovacevic

Allen

Mike Matheson forme une paire avec Jordan Harris ce matin. Chris Wideman sera laissé de côté. Evgenii Dadonov n’a pas de trio ce matin. @CanadiensMTL — Renaud Lavoie (@renlavoietva) December 17, 2022

Formation du CH, ce matin à l'entraînement.

Caufield-Suzuki-Anderson

Slafkovsky-Dach-Drouin

Hoffman-Dvorak-Armia

Pezzetta-Evans-Pitlick

Dadonov



Matheson-Harris

Edmundson-Guhle

Xhekaj-Kovacevic

Wideman — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) December 17, 2022

Point de presse de K. Guhle -