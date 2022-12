Un joueur connu revient chez le Toronto FC

Le milieu de terrain Victor Vazquez effectuera un retour dans l’uniforme du Toronto FC, qui lui a accordé vendredi un contrat d’un an comprenant une option pour 2024.

Le vétéran de 35 ans a passé les deux dernières campagnes avec le Galaxy de Los Angeles, après avoir évolué dans la Ville Reine de 2017 à 2019.

Au cours de son premier séjour avec les «Reds», il a inscrit 18 buts et 28 mentions d’aide en 65 matchs toutes compétitions confondues, contribuant à la récolte faste du club en 2017; cette année-là, Toronto a mis la main sur la coupe MLS, le titre du classement général (le Supporters’ Shield) et le championnat canadien.

«Je suis si heureux de revenir à la maison, a déclaré l’Espagnol par voie de communiqué. Je ne peux plus attendre de tous vous revoir et de jouer devant vous durant ces soirées spéciales au BMO Field. Nous aurons beaucoup de plaisir et ramènerons la formation vers l’excellence.»

«Nous sommes enthousiastes à l’idée d’ajouter un joueur comme Victor pour améliorer notre profondeur au milieu, a pour sa part indiqué le directeur sportif et entraîneur-chef Bob Bradley.

«C’est un athlète talentueux ayant une très bonne compréhension du jeu, un excellent passeur qui offrira de l’expérience et de la créativité au centre.»

En deux ans avec le Galaxy, Vasquez a totalisé cinq filets et 11 passes décisives en 57 joutes, incluant les éliminatoires et le championnat américain.