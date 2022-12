Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 17 décembre qui valent le détour.

Basketball: Thunder d’Oklahoma City c. Grizzlies de Memphis

L’équipe du Québécois Luguentz Dort est retombée sur terre après un surprenant début de saison. Le Thunder a encaissé quatre revers consécutifs et se retrouve dans la cave de l’Association de l’Ouest de la NBA. Il faut croire que Shai Gilgeous-Alexander ne peut pas tout faire seul, lui qui affiche la troisième meilleure moyenne de points par match dans le circuit Silver. Dort, quant à lui, n’a pas encore connu un match de 20 points ou plus depuis le début du mois. Menés par un Ja Morant affamé, les Grizzlies surfent sur une série de sept victoires et trônent au sommet de l’Ouest. L’équipe de Memphis a peut-être un dossier négatif sur la route (6-7), mais elle ne devrait laisser aucune marge de manœuvre aux hôtes samedi soir.

Prédiction: Victoire des Grizzlies de Memphis - 1,39

Hockey: Maple Leafs de Toronto c. Capitals de Washington

Les Leafs ont été étouffés par les Rangers de New York, jeudi, mettant un terme à leur séquence de 16 matchs sans défaite en temps réglementaire. Les hommes de Sheldon Keefe jouent tout de même de l’excellent hockey dans les trois zones et se dirigeront à Washington le couteau entre les dents. Les «Caps» sont toutefois plus motivés que jamais, par les temps qui courent, alors que le grand Alexander Ovechkin n’est plus qu’à une réussite d’égaler la marque de Gordie Howe (801). Les Leafs seront tentés d’envoyer dans la mêlée le gardien Ilya Samsonov, qui n’a accordé que deux petits buts à ses quatre derniers matchs. Toutefois, «Ovi» pourrait profiter de cette situation, puisqu’il connaît très bien son compatriote, avec qui il a passé trois saisons dans la capitale américaine.

Prédiction: Victoire des Capitals de Washington - 2,15

Dolphins de Miami c. Bills de Buffalo

Le quart-arrière Tua Tagovailoa est parvenu à dépasser largement la marque des 232 verges à huit reprises sur les 11 matchs qu’il a joués. Prenons également en considération que sa pire récolte de verges, soit de 110 verges, est survenue lors du match face aux Bengals, alors qu’il a été escorté hors du terrain au deuxième quart en raison d’une commotion cérébrale. La semaine passée, Tagovailoa a connu un match très difficile, terminant la rencontre avec seulement 145 verges contre les Chargers de San Diego et réussissant à peine à joindre ses receveurs étoiles Tyreek Hill et Jaylen Waddle. Il est à parier que le natif de l’archipel d’Hawaii saura rebondir face à Josh Allen et les Bills, des rivaux de division. La seule question est de savoir si le pivot des Dolphins aura de la difficulté à contrôler ses remises de ballon dans des conditions météorologiques difficiles, alors qu’une bonne quantité de neige est attendue à Buffalo, samedi. Un bon classique «Snow Bowl».

Prédiction : Tua Tagovailoa plus de 232,5 verges par la passe - 1,83