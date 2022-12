Nouveau contrat pour James Pantemis

Le CF Montréal et le gardien de but James Pantemis souhaitaient poursuivre leur mariage pour beaucoup plus longtemps qu’une seule année et ils ont pris les grands moyens pour arriver à leurs fins, vendredi.

L’organisation a consenti une entente pour la prochaine campagne, le tout assorti de deux années d’option pour 2024 et 2025. Le mois dernier, elle avait renoncé à celle de 2023 dans le cadre du contrat précédent, laissant donc le Montréalais libre comme l’air.

Voyez son point de presse en vidéo principale.

L’objectif du vice-président et chef de la direction sportive, Olivier Renard, était plutôt de négocier un nouveau pacte afin «de le garder avec nous pour plusieurs années», tel qu’il l’a rappelé dans un communiqué. Ainsi, il peut dire mission accomplie.

«Il y a eu un certain intérêt ailleurs dans la ligue, mais je voulais relever le défi de disputer une saison complète ici. C’est mon rêve de représenter l’équipe de ma ville et de mon cœur, a déclaré l’athlète de 25 ans au cours d’un point de presse virtuel. Je vais rentrer dans la prochaine saison comme numéro 1 et je suis excité de pouvoir jouer une année complète.

«Selon moi, rien n’est donné dans la vie et le sport. Je me concentrerai à être moi-même. Rien n’est garanti et je ferai tout pour rester là le plus longtemps possible.»

Effectivement, Pantemis n’a pas nécessairement eu la vie facile avant de contribuer aux succès des siens pendant la seconde moitié de campagne. Il a vu l’entraîneur-chef de l’époque Wilfried Nancy lui préférer Sebastian Breza dans les premiers mois du calendrier régulier, mais sa persévérance, le mot décrivant le mieux son année 2022 à ses dires, lui a permis de gagner la confiance de l’instructeur.

«Ce fut un début difficile, j’avais peu de minutes de jeu. Toutefois, j’ai continué de pousser et je n’ai pas arrêté de m’entraîner, a-t-il expliqué, tout en qualifiant de professionnelle sa relation avec Nancy, maintenant aux commandes du Crew de Columbus. Il faut toujours être prêt; nous, les gardiens, n’avons pas la chance d’arriver en seconde demie d’une rencontre. Mais j’ai prouvé que je pouvais saisir les opportunités.»

Profiter de l’élan

Pantemis a vu son potentiel et sa contribution reconnus quand il a été invité à rejoindre la formation canadienne ayant participé à la Coupe du monde au Qatar. Même s’il n’a pas joué l’une des trois parties de son pays et que l’unifolié a plié bagage avec autant de défaites, il dit avoir apprécié son séjour au Mondial et compte se servir des éléments positifs.

«J’ai vécu des émotions que je n’avais jamais ressenties dans ma vie. J’ai pu côtoyer les meilleurs au monde et c’est cette excellence que je veux donner à Montréal. Ce fut une expérience d’apprentissage incroyable et je comprends ce qu’il faut pour s’améliorer», a-t-il évalué.

Et, même si le CF a perdu des joueurs importants comme Ismaël Koné, Djordje Mihailovic et Alistair Johnston durant la saison morte, il a confiance d’accumuler les victoires en 2023.

«Avec Alistair et Kamal [Miller], entre autres, on a montré que nous possédons du talent local et avons les reins solides pour mener le club loin. Maintenant, pourquoi pas moi? a-t-il dit en lien avec son choix de demeurer à Montréal. On a établi de hauts standards et, si on ne connaît pas notre futur entraîneur, on connaît nos objectifs.»

-En 2022, le Québécois a réalisé quatre blanchissages en 11 rencontres, accordant 12 buts en 990 minutes de jeu dans la Major League Soccer (MLS). Il a aidé les siens à terminer au deuxième rang de l’Association de l’Est et a aussi disputé les deux matchs éliminatoires du CF. Depuis ses débuts professionnels le 24 juillet 2019, il a disputé 36 matchs avec l’équipe première, toutes compétitions confondues, affichant un dossier de 17-11-9 et réussissant neuf jeux blancs.