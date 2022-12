LHJMQ : Gilles Courteau avoue qu’il a y de grands changements à apporter

Le commissaire de la LHJMQ Gilles Courteau ne s’en cache pas, des changements importants doivent être faits pour le bien de la LHJMQ.

De passage à l’émission JiC, diffusée sur les ondes de TVA Sports, celui qui a annoncé jeudi qu’il quittera son poste en 2024 y est allé de quelques propositions.

« La structure de la LHJMQ et du hockey junior au Canada, c’est une structure qui était solide. Est-ce qu’il y a des ajustements à faire ou des réflexions à apporter ? La réponse est oui. Est-ce qu’on doit modifier le lourd calendrier ? Est-ce qu’on doit organiser des matchs interligues avec la WHL et la OHL ? La réponse est oui. »

« Il y a beaucoup de travail à faire pour amener des éléments nouveaux au hockey junior canadien et à la LHJMQ, et ainsi permettre à cette ligue-là de toujours progresse. »

Un réseau universitaire

M. Courteau a été questionné sur la possibilité de mettre en place un réseau universitaire au Québec. Selon le commissaire, c’est quelque chose de réalisable, mais avec l’aide du gouvernement.

« S’il y a une chose que le gouvernement peut faire, c’est de s’investir au niveau du hockey universitaire. »

Un réseau comme celui-là pourrait faire voir le jour à des équipes comme le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke, le Rouge et Or de l’Université Laval ou même les Carabins de l’Université de Montréal.