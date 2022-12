Les Remparts s’imposent à domicile

Après avoir fait couler beaucoup d'encre en s'exprimant sur le sort réservé aux Québécois avec Équipe Canada junior, Zachary Bolduc a fait parler son talent en récoltant trois points dans la victoire des Remparts de Québec par la marque de 5 à 3 face aux Saguenéens de Chicoutimi, vendredi soir au Centre Videotron.

Le numéro 15 des Remparts avait le sourire aux lèvres après le match. «C’était le "fun" de retrouver les "boys" avec qui j’ai de solides relations», a mentionné Bolduc.

Lors de cette rencontre, le jeu de puissance des Diables rouges a fait des dommages à deux reprises. «Notre chimie est bonne. Nous avons quelque chose de solide ici. Quand nous jouons bien ensemble, il y a des choses comme aujourd’hui qui arrivent.»

Questionné par rapport à la performance de son attaquant, l’entraîneur des Remparts, Patrick Roy, a mentionné qu’il a beaucoup aimé sa partie. Toutefois, il aurait souhaité le voir lancer plus souvent au le but.

En lien avec ce qui s’est passé lors des derniers jours, le membre du Temple de la renommée croit que c’est un bel apprentissage pour son joueur. «Oui, c’était une distraction. Il a vécu une bonne déception, mais aujourd’hui, il a été capable de bien rebondir et nous sommes fiers de lui pour ça.»

Lors de la période initiale, sans décocher une avalanche de tirs vers le filet adverse, la formation de Patrick Roy a obtenu quelques bonnes chances de marquer. Cependant, le gardien des visiteurs a été particulièrement solide sur une échappée de Charles Savoie ainsi que sur un lancer sur réception.

Un but bizarre

Pendant une bonne partie de la période, la défensive des Remparts n’a rien donné aux Saguenéens. Avec moins de cinq minutes à faire au premier engagement, les visiteurs ont pris l’avance sur un lancer anodin de Fabrice Fortin qui ressemblait davantage à un dégagement vers le but. Le disque s’est faufilé tout doucement entre le poteau et la jambière du gardien William Rousseau.

En fin de période, les favoris de la foule ont profité de leur deuxième avantage numérique pour créer l’égalité. Pier-Olivier Roy a trompé la vigilance du gardien adverse à l’aide d’un lancer du poignet précis comme un laser dans le coin supérieur droit qui a complètement mystifié le cerbère Charles-Antoine Lavallée. Théo Rochette et Bolduc ont été les complices.

Dès le début de la période médiane, les Remparts ont bénéficié d’un avantage d’un homme. Toutefois, ce dernier a été de courte durée, car Bolduc a écopé d’une punition de rudesse sur le portier des «Sags», qui a d’ailleurs retraité vers le vestiaire des siens à la suite de la collision.

Les Remparts ont de nouveau été chassés quelques instants plus tard et Chicoutimi en a profité pour reprendre l’avance par l’entremise de Jacob Newcombe, qui s’est emparé d’un retour de lancer.

En fin d’engagement, Zachary Gravel a intercepté une passe d'un défenseur des Remparts. Bien que deux de ses coéquipiers étaient à ses côtés, il a pris la décision de lancer. Un choix qui s’est avéré payant, car il a donné une priorité de deux buts à son équipe.

«On croyait en nous-mêmes à 3 à 1. On savait que nous avions le contrôle du match et les munitions pour revenir», a souligné Zachary Bolduc. À preuve, les Remparts ont décoché 38 tirs en 60 minutes, comparativement à 19 pour les visiteurs.

Une fin de rencontre fructueuse

Avec quelques minutes à faire, à la période médiane, Zachary Bolduc a profité d’un jeu hasardeux de l’homme masqué de Chicoutimi pour lancer le disque dans une cage béante, réduisant ainsi l’écart à un but. Il s’agissait alors du 16e but de la campagne de l’espoir des Blues de St. Louis.

Moins de deux minutes après le début du troisième tiers, James Malatesta a fait soulever la foule d’un trait, lui qui a inscrit son 23e grâce à un beau lancer du poignet lors d’une montée sur le flanc gauche pour ainsi ramener les deux formations à la case départ. Ce filet a donné des ailes aux Remparts, qui ont pris les devants pour la première fois du duel lorsque le capitaine Théo Rochette a inscrit son 17e grâce à un lancer du poignet décoché de l’enclave.

Zachary Bolduc a inscrit son deuxième du match dans un filet désert pour confirmer la victoire des siens.

Patrick Roy a souligné les bons coups de son équipe, mais il s’est surtout dit content que sa troupe ait fait face à un peu d’adversité.

«Nous avons bien rebondi, mais nous aurions pu jouer un meilleur match. Je n’ai pas aimé nos prises de décisions en zone neutre. De plus, j’aurais aimé que nous soyons meilleurs lors de nos sorties de zone. C’est une victoire, on la prend, mais nous devons être plus alertes mentalement.»

Le prochain match des Remparts aura lieu dès samedi, à Chicoutimi.

Redoubler d’efforts pour se tailler un poste

Sans vouloir faire le procès d’un jeune de 19 ans, Bryan Lizotte, ancien entraîneur du Blizzard du Séminaire Saint-François, n'adhère pas complètement au discours de Zachary Bolduc. Ce dernier a affirmé que les joueurs québécois amorçaient le camp de sélection d’Équipe Canada junior «avec deux prises».

Remplaçant de Yanick Jean derrière le banc des Saguenéens de Chicoutimi samedi, Lizotte a mentionné qu’il faut regarder attentivement l’alignement de la formation canadienne, qui regorge de talents selon lui. «Dites-moi qui vous sortez? Vous allez avoir de la misère à trouver. Le top 6 de cette équipe est à la fois menaçant et dominant.»

Lizotte a aussi rappelé que Nathan Gaucher, Joshua Roy et Tyson Hinds sont des athlètes provenant de la Belle Province.

«Honnêtement, je suis en désaccord avec l’affirmation du joueur. Cela dit, ce sont peut-être des choses qui vont arriver. En même temps, si les gars savent qu’ils ont déjà deux prises contre eux, ils n’ont qu’à en faire plus.»

Un pionnier qui part

Par rapport à l’annonce du commissaire Gilles Courteau qui tirera sa révérence en 2024, Lizotte n’hésite pas à le qualifier «d’image» de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). «Il a amené le circuit à un autre niveau. C’est certain que ce sera une grande perte. En même temps, je vois ça d’un bon œil qu’il ait le temps de préparer sa succession.»

Questionné à savoir quel était le plus grand accomplissement de celui qui a débuté comme statisticien pour les Draveurs de Trois-Rivières, l’homme de hockey a fait référence à l'amélioration du niveau de jeu du circuit. «Aujourd’hui, les gars ont plusieurs choix et nous avons pu les garder ici, même si l’option des États-Unis était présente. Des joueurs comme Sidney Crosby et Nathan MacKinnon ont décidé de jouer dans la LHJMQ et cela a été une bonne préparation pour eux pour le prochain niveau», ajoutant que l’aspect scolaire prend aussi de plus en plus d'importance.