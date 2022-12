Joel Edmundson dans la mire des Oilers?

Le défenseur du Canadien de Montréal Joel Edmundson susciterait l’intérêt des Oilers d’Edmonton, qui ont songé à tenter de l’acquérir par voie de transaction.

D’après ce qu’a indiqué le réseau TSN vendredi, les dirigeants de l’organisation albertaine ont discuté à l’interne de la possibilité d’améliorer leur groupe d’arrières. Les noms du vétéran du Tricolore et du porte-couleurs des Ducks d’Anaheim John Klingberg ont été avancés par cette source.

Les Oilers se trouvent dans le portrait des séries éliminatoires grâce à un dossier de 17-13-1 bon pour le premier laissez-passer des clubs de repêchés de l’Association de l’Ouest.

Cependant, si Edmonton souhaite obtenir du renfort à la ligne bleue, il lui faudra créer de l’espace sur la masse salariale, dans laquelle une somme approximative de 1,6 million $ est encore disponible; celle-ci risque de fondre au retour de l’attaquant Evander Kane dans la formation.

Edmundson détient une entente valide jusqu’à la fin de la saison 2023-2024 et son impact sur la masse du Canadien est de 3,5 millions $ annuellemement. Cette année, il a inscrit un but et trois mentions d’aide en 20 affrontements.