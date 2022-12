Coupe du monde: des retrouvailles Croatie-Maroc «à la place du con»

Pour une deuxième fois à la Coupe du monde de soccer 2022, le Maroc et la Croatie ont rendez-vous, mais leur duel de la troisième place samedi aura certes un goût plutôt amer, peu importe son issue.

Les deux pays, que le Canada et la Belgique ont affrontés plus tôt dans le tournoi, ont fait connaissance au début du Mondial. Le tout semble déjà une éternité, car ce choc du groupe F s’était déroulé le 23 novembre, jour de leur entrée en scène. La partie n’avait pas fait de maître en vertu d’un pointage de 0 à 0.

Cette fois, l’enjeu sera la troisième marche du podium et ce n’est pas le scénario espéré par les perdants des demi-finales disputées plus tôt cette semaine. L’intensité et le désir de vaincre seront-ils bien perceptibles? L’entraîneur-chef marocain Walid Regragui assure que oui, mais il ne s’est pas défilé en conférence de presse vendredi pour admettre qu’il aurait préféré jouer dimanche, jour de la finale de la Coupe du monde. Pour bien exprimer sa déception, il y est allé d’une analogie sans équivoque.

«Pour être franc, ce match de classement m’ennuie un peu. C’est toujours très difficile pour les deux équipes, après la déception reliée à une défaite en demi-finale, de jouer un match deux jours plus tard. Selon moi, on est "à la place du con" quand on finit troisième ou quatrième. Ce que je retiens, c’est qu’on n’est pas en finale. Même si j’y étais et que je finissais deuxième, je dirais la même chose. On ne retient que les vainqueurs, a-t-il déclaré. Pour être positif, finir troisième, en termes d’image, ce serait magnifique: on se retrouverait sur le podium du monde. Cependant, au bout du compte, on n’aura pas gagné et franchi l’étape ultime. Ainsi, c’est ardu de rendre attrayant cette partie de classement.»

Plus offensif?

Le sélectionneur dit par ailleurs s’attendre à un affrontement plus offensif que le précédent, même si les Croates sont reconnus pour la qualité de leur défensive. L’absence du capitaine du Maroc, le défenseur central Romain Saïss (blessé à une cuisse), pourrait compliquer la tâche dans le camp du pays africain, du moins, à l’arrière. Aussi, les deux équipes n’ont plus à se soucier de la première place ou encore, d’une qualification aux huitièmes de finale comme ce fut le cas lors de leur choc initial.

«Je pense que ce sera différent du premier match. Les deux équipes avaient joué très stratégiquement et l’objectif était d’obtenir au moins un point au classement afin d’améliorer les chances d’avancer dans le tournoi. Demain [samedi], je crois que ce sera plus ouvert, il y aura plus d’espace, a-t-il prédit. Quand il y a un très grand joueur comme Luka Modric qui tient à bien terminer la compétition, il faut se méfier et les respecter. Peu importe, j’espère que le spectacle sera intéressant. [...] Ce sera encore stratégique, parce que les deux équipes voudront gagner, mais ce sera un match plus offensif.»

L’attaquant Zakaria Aboukhlal semble ainsi très motivé à l’idée d’aider son pays à mettre la main sur une médaille. «C’est un bon match à jouer, car on peut terminer troisième et c’est quelque chose qui n’est jamais arrivé à une équipe africaine. Après la défaite contre la France [mercredi], on était déçu, mais on croit avoir bien joué. On a atteint les demi-finales d’un Mondial donc, deux jours après ce match, on peut en être heureux et fiers.»

- Avec l'AFP