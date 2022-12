Caufield doit éviter la même erreur que McDavid

Le futur contrat de Cole Caufield est l’un des principaux dossiers sur le bureau de Kent Hughes présentement.

Le prolifique franc-tireur deviendra joueur autonome avec compensation à la fin de la saison. Quel genre de contrat le directeur général des Canadiens devrait-il offrir à Caufield?

Ce dernier aurait tout intérêt à ne pas être trop gourmand et éviter ainsi l’erreur commise par Connor McDavid, a souligné notre collaborateur Antoine Roussel à l’émission «La Poche bleue le midi», vendredi, sur les ondes de TVA Sports.

«Caufield devrait demander le même contrat que Nick Suzuki. Comme ça il donnerait une chance aux Canadiens d’avoir un bon club. S’ils ont un bon club, il va marquer plus de buts. C’est une question de perspective.

«Un bon agent doit voir à long terme. Certains agents disent qu’il faut aller chercher le maximum tout le temps, mais ce n’est pas nécessairement ce qui est bon pour toi à long terme. Les Canadiens devraient lui dire qu’il ne vaut pas plus que Suzuki parce qu’il ne ferait pas autant de points sans lui. Un joueur de centre, c’est ce que tu paies le plus cher, avec ton premier défenseur et ton gardien.

«Je trouve que l’agent de McDavid n’a pas fait le mieux pour lui et son équipe. Ce n’est pas optimal. Quand ton agent passe la gratte, l’équipe se gratte la tête pour trouver des bons joueurs. En comparaison, à Boston, ils ont trouvé une méthode qui fonctionne pour avoir du succès à long terme.»

Jeudi, notre journaliste Renaud Lavoie a affirmé à l’émission «JiC» que les négociations étaient entamées entre les deux parties.

