Brittney Griner jouera cette saison

Libérée de prison en Russie la semaine dernière, la joueuse de basketball américaine Brittney Griner prévoit jouer cette saison avec le Mercury de Phoenix, son équipe dans la WBNA.

Ayant quitté le pays du président Vladimir Poutine dans le cadre d’un échange de prisonniers, l’athlète de 32 ans a exprimé sa reconnaissance quant à son retour par le biais de son compte Instagram, vendredi, et dit regarder désormais en avant.

«Ça fait tellement du bien de revenir à la maison! Les 10 derniers mois ont constitué une bataille de tous les instants. J’ai dû miser beaucoup sur ma foi et mon amour à l’égard de plusieurs d’entre vous qui m’avez aidée. Du plus profond du cœur, merci à tout le monde pour votre aide, a-t-elle rédigé. Maintenant, je veux être claire sur un sujet : j’ai l’intention de jouer au basketball pour le Mercury cette saison. En accomplissant le tout, je pourrai dire merci en personne à ceux m’ayant défendue, écrit et encouragée.»

Quelques jours auparavant, Griner a mis les pieds sur le parquet pour une première fois depuis sa libération. La campagne du circuit professionnel féminin s’entamera au printemps. Phoenix disputera son premier match le 19 mai.