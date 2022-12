Argentine-France en duels, de Messi-Mbappé à Martinez-Lloris

Argentine-France, finale de titans au Mondial, va livrer dimanche plusieurs duels directs ou à distance, avec le plus symbolique opposant Lionel Messi et Kylian Mbappé, un astre doré et une jeune star, tous deux déterminés à offrir une troisième étoile magique à leurs pays respectifs.

Les « Français » Mbappé et Messi

Collègues d'attaque depuis l'été 2021 au PSG, Kylian Mbappé (23 ans) et Lionel Messi (35 ans) se retrouvent sur le toit du monde, face à face, en véritables attractions de leur sélection... et avec le titre de meilleur buteur du tournoi en ligne de mire.

« Au-delà de l'individualité, ils représentent beaucoup, autant de caractère, autant de personnalité, autant de leadership et de charisme », résume Youri Djorkaeff auprès de l'AFP. « Que ces deux joueurs soient encore à ce niveau-là, encore en finale de la Coupe du monde, ça veut dire beaucoup », ajoute l'ancien international français.

Avec l'Albiceleste et les Bleus, Messi et Mbappé se sont affrontés une seule fois. Le jeune prodige tricolore avait fait parler la poudre avec un doublé et une performance majuscule en huitième de finale du Mondial-2018, gagné 4-3.

Le N.10 argentin court après son premier titre mondial, mais son palmarès est riche de sept Ballons d'Or.

« Messi n'a rien à montrer à qui que ce soit », affirme El-Hadji Diouf. Pour l'ancien buteur sénégalais, « Kylian est jeune, il a envie de battre des records, il a envie de gagner 10 fois le Ballon d'Or. C'est à lui de dire: "je joue mon match, je joue cette finale et je dois la gagner pour rentrer dans l'histoire ". Il ne faut pas qu'on lui mette dans la tête sa rivalité avec Messi parce qu'il n'y a pas de rivalité entre eux. »

Les « Anglais » Martinez et Lloris

Ils n'ont pas le même palmarès, pas la même aura, ni la même notoriété, mais les gardiens Hugo Lloris (35 ans) et Emiliano Martínez (30 ans), dit « Dibu », fréquentent tous deux les pelouses du championnat anglais depuis 2012.

Le capitaine des Bleus est un monument de Tottenham depuis son arrivée en provenance de Lyon. De son côté, Martinez a cumulé les prêts durant son long, mais peu prolifique, passage à Arsenal de 2012 à 2020. Il évolue désormais à Aston Villa où il est enfin titulaire.

En Premier League, lors de leur dernier duel en avril 2022, « Dibu » a vécu un calvaire en encaissant un cinglant 4-0.

Le vainqueur de la Copa America en 2021 a préservé sa cage durant la moitié des matches du Mondial, notamment en demi-finale contre la Croatie (3-0). En quarts, il a stoppé les deux premiers tirs au but des Pays-Bas. « Je lui ai dit que c'était une bête, que c'était un phénomène », a glissé Messi.

Les finisseurs Alvarez et Giroud

Il y aura un inattendu duel de N.9 dimanche au stade de Lusail: personne ou presque n'aurait parié sur une titularisation possible de Julian Alvarez, 22 ans, et Olivier Giroud, 36, il y a un mois.

Le jeune attaquant de Manchester City, souvent remplaçant en Angleterre, est sorti du banc pour chiper la place de Lautaro Martinez, défaillant au premier tour. L'avant-centre venu de River Plate sort d'une prestation éblouissante en demie contre la Croatie (deux buts), semblant avaler la pression comme un vieux briscard.

« C'est un très bon attaquant, qui fait énormément de courses, qui apporte énormément. Toutes ses courses libèrent énormément d'espace pour Leo Messi et les autres. Il est déjà à quatre buts, j'espère que dimanche il ne sera pas trop fort », a déclaré l'ailier français Ousmane Dembélé vendredi en conférence de presse.

De l'autre côté du terrain, Giroud trimbale lui aussi quatre buts dans sa besace, une efficacité qui lui a permis de s'emparer du record national de Thierry Henry. Une sacré revanche pour l'avant-centre de l'AC Milan, éloigné des Bleus pendant plusieurs mois, revenu tardivement et propulsé titulaire après le forfait de Karim Benzema.

« À un moment donné il a été un peu oublié, injustement, mais il n'a jamais baissé les bras, lui sait où est sa place », a souligné Djorkaeff devant plusieurs médias. « Il est vraiment précieux, c'est ton point de référence offensivement, c'est lui qui oriente le jeu, quand il va presser il est très fort ».