Une statistique qui change tout pour le CH

Publié aujourd'hui à 10h06

Mis à jouraujourd'hui à 10h06

Les Canadiens ne cessent de m’épater. Même s’il y a plusieurs joueurs blessés présentement, l’équipe continue de trouver le moyen de rester dans les matchs et d’aller chercher des points. C’est vraiment impressionnant, surtout avec la présence de quatre recrues en défense.

Si les Canadiens sont toujours dans la course aux séries aujourd’hui, c’est notamment grâce à leurs succès en tirs de barrage. Ils dominent d’ailleurs la LNH avec quatre victoires en autant d’occasions.

Cette statistique peut paraître anodine, mais elle est très importante pour le classement. Sans ces quatre points supplémentaires, le CH serait à neuf points d’une place en séries au lieu de cinq, comme c’est le cas actuellement. Ça fait toute une différence. Ce n’est pas à négliger.

Une victoire morale, ça n’existe pas dans le sport professionnel. Une défaite, ça reste une défaite, même si tu parviens à amasser un point. L’ambiance n’est pas du tout la même dans le vestiaire après toutes les défaites, que ce soit en temps réglementaire ou non.

Les quatre fois que les Canadiens se sont rendus en tirs de barrage, on a pu constater les extraordinaires habiletés individuelles de Cole Caufield, Nick Suzuki et Kirby Dach (encore eux!). C’est rafraîchissant de les voir à l’œuvre.

Ils sont tellement efficaces que Martin St-Louis n’a jamais eu à envoyer plus de trois joueurs en tirs de barrage. Leur taux de réussite est exceptionnel. C’est très rare que tu vois ça. Ça démontre l’énorme talent brut de ces gars-là.

Habituellement, c’est le gardien qui a l’avantage, mais c’est l’inverse qui se produit avec les Canadiens cette saison. Quand je dirigeais à Montréal, je savais que je pouvais compter sur Carey Price, qui était toujours excellent dans ces circonstances. Je me disais que les chances de gagner étaient bonnes avec lui devant le filet. Je me fiais sur Price, en qui j’avais une grande confiance. On n’avait pas besoin de trois buts pour espérer s’en sortir avec deux points.

Une nouvelle tendance

Les entraîneurs n’ont pas un grand rôle à jouer en tirs de barrage, mais ils sont quand même bien préparés grâce à la technologie. Ils montrent aux joueurs les tendances des gardiens et leur taux de réussite dans les différentes situations.

Les joueurs qui y participent souvent regardent ça de très près pour anticiper la réaction du gardien. C’est à chaque joueur d’y porter attention ou non. Visiblement, Suzuki, Caufield et Dach font bien leurs devoirs!

Les statistiques avancées viennent également en aide aux joueurs et aux «coachs». Elles ont démontré qu’arriver en angle devant le gardien améliore les probabilités de marquer. C’est prouvé qu’il est plus efficace d’arriver vis-à-vis le cercle des mises en jeu avec un angle plutôt qu’en ligne droite. De cette façon, tu forces davantage le gardien à se déplacer, ce qui peut le déséquilibrer et créer des ouvertures.

Ce n’est pas une coïncidence si les joueurs font ça en grande majorité... ils le savent très bien. Certainement les trois spécialistes des Canadiens!

SUZUKI ET DACH -

Une longue et belle tradition

Par ailleurs, comme à chaque année à l’approche du temps des Fêtes, les joueurs du Tricolore ont poursuivi la longue tradition de visiter des hôpitaux pour enfants.

C’est vraiment important pour l’organisation de redonner à la communauté. Je trouve que c’est une superbe initiative.

Ça fait du bien aux jeunes qui sont malheureusement malades de rencontrer leurs idoles en personne et de retrouver le sourire le temps de leur passage. C’est très touchant de les voir aussi heureux.

J’ai eu la chance d’y participer à quelques reprises. Chaque fois, je sortais de l’hôpital le cœur à l’envers. Personne n’est insensible à ça. La vie n’est pas toujours juste. Je me considérais encore plus privilégié d’avoir des enfants en santé.

J’espère que cette tradition continuera encore longtemps.

Relisez toutes mes chroniques ici.