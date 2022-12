Trouba n'est pas à blâmer selon Gallant

L'entraîneur-chef des Rangers de New York, Gerard Gallant, n'est pas inquiet des nombreux revirements causés par Jacob Trouba, se disant satisfait de sa façon de rebondir.

Selon Gallant, le défenseur doit continuer d’avancer malgré tout, d'autant plus qu'il agit comme capitaine de la formation.

«Il se bat avec acharnement et constitue une pièce importante de notre groupe. Il commet des erreurs comme tous les autres joueurs de la ligue. Cela nous a coûté un but lors du dernier match, mais ça arrive. Ça fait partie du jeu. Trouba revient en force. C'est ce que j’aime chez les vétérans et un gars comme lui. Ils ne laisseront pas une erreur les affecter. Si vous avez causé un but, passez à autre chose et préparez-vous à la prochaine présence et c’est ce qu’il fait», a déclaré l'instructeur-chef mercredi après l'entraînement au quotidien «New York Post».

Dans la victoire de 4 à 3 en prolongation contre les Devils du New Jersey, lundi. Trouba a été victime de deux erreurs qui ont mené à deux buts de l'adversaire.

«Regardons les choses en face, il a essayé de sortir la rondelle et elle n’est pas sortie. Donc, vous ne pouvez pas blâmer un gars pour cela. Dans la Ligue nationale, il y a beaucoup de fois où vous êtes sous pression en sortant la rondelle de la zone et parfois, vous les manquez. Mais non, ça fait partie du jeu. Vous êtes la pression et vous faites une erreur. L'important est de rebondir après une erreur. Il n'y a pas un seul joueur dans cette ligue qui ne commet pas d'erreurs», a considéré l’entraîneur-chef des Rangers.

L'arrière a totalisé 22 revirements depuis le début de la saison, selon le site web Hockey Reference.

«C'est arrivé, passez à autre chose. Je ne m'y attarde pas vraiment. Je ne peux pas le changer», a souligné Trouba.